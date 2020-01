Wettbewerb um Integrationspreis

Hannover Die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, hat am Montag gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) den Wettbewerb um den Niedersächsischen Integrationspreis 2020 gestartet. Der Preis ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Es werden fünf Preise zu jeweils 6000 Euro vergeben. Der Preis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Integration durch Musik, Kunst und Kultur“. Der Wettbewerb richte sich an Akteure, die sich in besonderer Weise dafür engagieren, dass Integration gelebt wird.