Wirtschaftshilfen: Junge Klimaaktivisten protestieren gegen Kaufprämie

Hannover Junge Klimaschützer aus ganz Niedersachsen haben mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegen die geplante Kaufprämie für Autos protestiert. „Mehr Autos zu finanzieren ist nicht mit unseren Klimazielen vereinbar – eine neue Abwrackprämie wäre verheerend“, heißt es in dem Schreiben der Bewegung „Fridays for Future“, das am Samstag in Hannover veröffentlicht wurde. Es ist unterzeichnet von 17 Ortsgruppen aus Städten zwischen Cuxhaven und Einbeck.

Mit der Autoprämie verbaue die Politik der jungen Generation die Zukunft und nehme die drastischen Folgen der Klimakrise in Kauf, erklären die Klimaschützer. Sie appellieren an die Landesregierung, auf die Wissenschaft zu hören, wie sie es auch in der Corona-Krise tue. „Sie ketten uns mit einer Abwrackprämie für die nächsten Jahrzehnte an klimazerstörerische Mobilität“, heißt es in dem offenen Brief weiter. „Heute gekaufte Verbrenner haben eine Lebensdauer von 20 Jahren, bis 2040 muss Deutschland allerdings schon lange klimaneutral sein.“

Die Aktivisten fordern stattdessen mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, mehr Busse und Bahnen sowie eine bessere Mobilität für den ländlichen Raum durch eine engere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder Carsharing-Modelle. Mit einer Protestaktion vor der Staatskanzlei machten sie am Samstag in Hannover auf ihre Ziele aufmerksam. Ministerpräsident Weil sitzt im Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns.

Die Prämie soll mehrere Tausend Euro pro Neuwagen betragen und auch für Autos mit Verbrennungsmotor gelten. Die Planungen laufen bereits. Die Bundesregierung will Anfang Juni entscheiden, ob die Prämie kommt.