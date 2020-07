Wohnungsbau: Kritik an Lockerung

Hannover Der Grünen-Fraktionsvize im Landtag, Christian Meyer, hat kritisiert, dass ausgerechnet in Corona-Zeiten beim Bau von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen in Niedersachsen künftig die Vorgabe zur Schaffung von Kinderspielplätzen gestrichen werden soll, während die Vorgaben für Autoparkplätze fortbestehen. Die SPD- und CDU-Koalition will laut Gesetzentwurf mit Änderungen den Bau bezahlbarer Wohnungen erleichtern.