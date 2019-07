Hannover Nicht nur die Niedersachsen könnten zuversichtlich in die Zukunft schauen, sagt Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2019. „Auch die Große Koalition als Stabilitätsanker der deutschen Politik schaut optimistisch nach vorn“, sagt der CDU-Landeschef in Hannover. Im Vergleich zu Berlin, wo die Groko dauernd auf der Kippe steht, zeigt sich Niedersachsens Regierungsbündnis robust.

Dabei sei es 2017 „keine Liebesheirat“ gewesen, sagt SPD-Ministerpräsident Stephan Weil. Immerhin hatten sich die beiden großen Parteien jahrzehntelang so heftig beharkt, dass die Koalitionsverhandlungen mit einer therapeutischen Aussprache über gegenseitige Verletzungen starteten. Doch seitdem zeigen SPD und CDU ihre geballte Macht. Vor allem im Landtag ist seit 2017 meist gediegene Langeweile eingekehrt. Mit 105 von 137 Abgeordneten hat die Groko die Mehrheit sicher.

Die Grüne Anja Piel, Chefin der größten der drei kleinen Oppositionsparteien, ist entsprechend sauer: „Oppositionsrechte werden nur soweit eingeräumt, wie keine Knackpunkte der Groko bedroht sind“, sagt sie. Piel beklagt sich über monatelang hinhaltende Antworten auf Anfragen und am Parlament vorbei eingesetzte Expertenkommissionen wie zur Zukunft Niedersachsens.

Dass solche Themen nicht im Landtag behandelt werden, kann der Grünen zufolge zwei Gründe haben: Entweder Rot/Schwarz fürchte die offene Debatte. „Oder der Großen Koalition ist zu viel Demokratie ein lästiges Ärgernis. Den Eindruck vermitteln die Kabinettsmitglieder jedenfalls regelmäßig, wenn sie während der Plenartage oftmals nicht einmal zu ihren eigenen Themen am Platz sind“, sagt sie.

Doch die Selbstzufriedenheit bröckelt angesichts schlechter Wahl-Ergebnisse auch in Niedersachsen: Bei der Europawahl kam Niedersachsens CDU in keinem Wahlkreis mehr als 50 Prozent, die SPD nirgendwo auf mehr als 30 Prozent. Im Osnabrück-Land verlor die CDU zudem den Landrat an die Grüne Anna Kebschull, in Hannover muss die SPD um den Oberbürgermeisterposten zittern. Dass die Ruhe zwischen SPD und CDU ein Ablaufdatum hat, ist allen klar: Spätestens 2021 werde man in den Landtagswahlkampf 2022 starten.

Und die Dauerkrise in Berlin liegt zum Anfang der politischen Sommerpause in Hannover wie eine dunkle Wolke über den Parteien: Muss man sich auf Neuwahlen einstellen? Werden Weil oder Boris Pistorius als Vorsitzende die Bundes-SPD übernehmen? Wen schickt die Niedersachsen-CDU nach Berlin, sollte Ursula von der Leyen nach Brüssel gehen? Was wird aus dem Stabilitätsanker in Hannover, wenn die Bundesregierung zerbricht?

An dem Anker zerren auch andere Kräfte: Das Geld in der Landeskasse wird knapper, die Wünsche nicht. Mit Schuldenbremse, Grundsteuer, Pflegekammer, Landarztquote und innerer Sicherheit warten einige Streitthemen auf die Koalition. Und auch die anfangs rot-schwarz begeisterten Kommunalverbände murren. Dank kostenfreier Kita bräuchten die Gemeinden Kindergärten und Erzieher, doch bei der Förderung hinke das Land hinterher.