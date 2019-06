7000 Euro: Diäten knacken Grenze

Hannover Die 136 Abgeordneten des niedersächsischen Landtags bekommen mehr Geld: Der Landtag beschloss am Dienstagabend in Hannover mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und FDP eine 2,9-prozentige Erhöhung der sogenannten Grundentschädigung von bisher 6973,29 Euro auf 7175,52 Euro zum 1. Juli. Die Erhöhung orientiert sich an der Entwicklung des „Nominallohnindexes“, den das Statistische Landesamt errechnet. Auch die Aufwandsentschädigung, eine Art Ersatz für Werbungskosten, steigt um 1,5 Prozent von 1435,42 Euro auf 1456,95 Euro.

Jeweils zu Beginn der Wahlperiode urteilt eine von der Landtagspräsidentin bestellte externe Kommission darüber, ob die Entschädigungen angemessen sind. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wiard Siebels, sprach von einer „angemessenen“ Erhöhung. Die AfD stimmte gegen das Gesetz: Abgeordneter Peer Lilienthal bezeichnete die Erhöhung als „unangebracht“. Die Fraktion werde das Geld – etwa 7000 Euro in diesem Jahr – als „politisches Zeichen“ an einen Verband zur Unterstützung von Menschen mit Lernbehinderung und ihren Angehörigen spenden.