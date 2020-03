Interview: Die Stunde der Versuchung

Fachmann im Bereich der Philosophie:Prof. Dr. Jean-Christophe Merle, Jahrgang 1964, besetzt die Professur für Philosophie an der Universität Vechta und ist Honorarprofessor an der Universität des Saarlandes. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der angewandten Rechts-, Moral- und Sozialphilosophie.

Frage: Für Menschen in Deutschland ist es ungewohnt, in einer gelebten Konsumgesellschaft ihr Geld quasi nicht mehr ausgeben zu können. Kann das zu einer Langeweile führen?

Merle: Solange Online-Dienste und die Lieferung der Online-Bestellungen kaum betroffen scheinen, gibt es noch viele Möglichkeiten, sein Geld auszugeben – vorausgesetzt, dass man sich noch keine Sorge um die eigene Arbeitsstelle und die künftige Kaufkraft macht. Einschränkungen der Optionen heißt noch nicht Langweile: Kinder den ganzen Tag zu Hause haben, Bücher und Filme, Spaziergänge und sogar Sorgen sind nicht langweilig. Erst wenn sich Woche für Woche, Monat für Monat die Lage zuspitzt und die wirtschaftlichen Folgen sichtbar werden, steigen die existenzielle Wahrnehmung und die emotionalen Reaktionen. Aber für diejenigen, die die Lage für eine Massenhysterie halten, sind alle anderen langweilige Miesepeter.

Frage: Derzeit wird eine ganze Reihe an Hilfsprojekten angestoßen. Kann der Konsumverzicht den Fokus der Menschen auf das Wesentliche zurückbringen?

Merle: Der erzwungene Verzicht zeigt unsere Verletzbarkeit. Dann fragen wir uns: Was ist am meisten zu schützen? Was ist überhaupt das „Wesentliche“? Das Überleben um jeden Preis? Die menschliche Würde und der Anstand? Mit zunehmender Notlage entwickeln sich sowohl die Versuchung zu Übeltaten als auch die Motivation zur Hilfsbereitschaft. In der Not kommen am meisten Tugenden und Laster, Täter und Helden zur Erscheinung. So weit sind wir aber noch nicht.

Frage: Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass viele Bürger die Schutzmaßnahmen nicht ernst nehmen oder sogar bewusst boykottieren; auch im Hinblick auf gewalttätige Taten?

Merle: Am 30. Januar hat die Weltgesundheitsorganisation über das Bestehen einer „internationalen gesundheitlichen Notlage“ informiert. Bei den ersten (kaum sichtbaren) Anzeichen zu reagieren wäre eine nötige, jedoch weder für die Behörde noch für die Bürger eine leichte Entscheidung gewesen. Einerseits haben die jetzigen Maßnahmen bald beträchtliche wirtschaftliche Folgen und schon jetzt Einschränkungen der Grundrechte (Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, allgemeine Handlungsfreiheit) im Alltag zur Folge. Andererseits wäre ohne diese Maßnahmen die Anzahl der Toten viel höher; und das Recht auf Leben ist ein Menschenrecht. Das Ergebnis der moralischen Abwägung und der rechtlichen Abwägung zwischen den beiden Übeln ist einfach, die Entscheidung zu treffen fällt aber natürlich schwer. Die Hauptgefahr ist die folgende. Der Philosoph Schopenhauer schrieb: „Mancher Mensch wäre im Stande, einen andern totzuschlagen, bloß um mit dessen Fette sich die Stiefel zu schmieren.“ Soziale Normen und zwangsbefugte Institutionen schützen uns in normalen Zeiten vor latenter Gewaltbereitschaft. Wo sie zu schwach werden, schlägt die Stunde der Versuchung und dann auch der Schneeballeffekt: Wenn immer mehr Leute so handeln, warum sollte ich der Dumme sein? Dann retten nur noch Mitleid und Gewissen.

Frage: Wie wird es nach der Corona-Krise aussehen? Ändern sich das Sozialleben und die Gesellschaft in Deutschland? Und zwar auch nachhaltig?

Merle: Die tatsächliche Krise steht uns möglicherweise noch bevor. Wie sich die Charaktere entwickeln und durchsetzen würden, das weiß niemand. Eindrücklich sind die hohe Ansteckungsgefahr und der nötige Abstand zwischen Menschen. Bei wahrscheinlichen Haushaltsschwierigkeiten könnte daher eine beliebte Katastrophenvorsorge darin bestehen, die Digitalisierung und den Einsatz von Robotern im Sozial- und Gesundheitsbereich zu beschleunigen.

Frage: Wie sollte die Politik Akzente setzen?

Merle: Sie sagt zu Recht, dass es zu Engpässen auf den Intensivstationen kommen könnte. Sie darf aber nicht behaupten, dass dies in der Logistik, der Versorgung oder der Liquidität nicht vorkommen wird, denn sie kann das selbst nicht garantieren. Sie soll die Lage erklären und ihre Entscheidungen begründen, und immer auf die Rechtsstaatlichkeit achten. Dies wird vielleicht nicht ausreichen, weil auch die Solidarität zwischen den Bürgern gefragt wird, aber es ist nötig.