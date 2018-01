Frage: Frau Landtagspräsidentin, wir sitzen in einem der schönsten Büros in Hannover – wie fühlt sich Ihr neuer Arbeitsplatz an?

Andretta: Ja, es ist ein schönes Büro, aber vor allen Dingen liegt es an einem wunderbaren Ort. Durch den Umbau unseres Landtags haben wir jetzt ein freundliches, offenes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger. Und auf die Begegnungen und Gespräche an diesem Ort freue ich mich besonders.

Frage: Sie sind die erste Frau in diesem höchsten Amt des Landes Niedersachsen. Welche Akzente wollen Sie setzen?

Andretta: Es war tatsächlich eine historische Wahl. Es hat 71 Jahre, also seit Gründung des Landes Niedersachsen, gedauert, bis das erste Mal eine Frau in dieses hohe Amt gewählt worden ist. Das betrachte ich zum einen als eine Ermutigung für andere Frauen, sich politisch zu engagieren. Zum anderen sehe ich die Wahl auch als eine Verpflichtung, das zutiefst demokratische Anliegen, den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu politischen Ämtern und Funktionen, wieder stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. Im kommenden Jahr jährt sich die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland zum 100. Mal, ein guter Anlass, um das Thema gleichberechtigte, politische Teilhabe von Frauen im Landtag sichtbar zu machen.

Von der Uni in den Landtag Gabriele Andretta (56) wurde am 7. März 1961 in Morbach (Rheinland-Pfalz) geboren. Nach Niedersachsen kam sie als Studentin: Von 1980 bis 1985 studierte sie Sozialwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Psychologie in Göttingen und promovierte anschließend. Acht Jahre lang forschte sie an dortigen Instituten. 1998 wurde die SPD-Politikerin erstmals in den Niedersächsischen Landtag gewählt. Seit November ist sie Landtagspräsidentin. Andretta wohnt in Göttingen und hat zwei Kinder.

Frage: Nun haben wir aktuell nur einen geringen Anteil von Frauen im Landtag. Wie können mehr Frauen für politische Ämter begeistert werden?

Andretta: Diese Entwicklung müssen wir sehr ernst nehmen. Es gehört zum Fundament unserer Demokratie, dass es eine gleichberechtigte Teilhabe gibt. In diesem Landtag ist der Anteil von Frauen erstmals seit 20 Jahren wieder gesunken, ein Rückschritt, den wir auch in anderen Parlamenten beobachten. Angesichts dieser Entwicklung müssen wir über Wege, auch gesetzliche, nachdenken, wie ein gleichberechtigter Zugang zu Ämtern und Mandaten sichergestellt werden kann. Dort, wo sich Parteien selbst verpflichtet haben, den Anteil von Frauen per Quote gleichberechtigt sicherzustellen, sind durchaus Erfolge zu verzeichnen. So sind in der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen von zwölf Abgeordneten sechs weiblich. Auch die SPD hat eine Quote. Von den 55 Abgeordneten sind immerhin 19 weiblich. Andere Parteien wie die CDU oder die FDP , die keine solche Selbstverpflichtung haben, weisen einen deutlich geringeren Frauenanteil in ihren Fraktionen auf.

Frage: Also brauchen wir eine Frauenquote für den Landtag?

Andretta: Ich finde, wir sollten diese Diskussion offen führen. Ich bin der Überzeugung, dass verbindliche gesetzliche Regelungen einen Beitrag leisten können, den Anteil von Frauen in unseren Parlamenten zu erhöhen. Ich bin mir aber auch im Klaren darüber, dass Quotenregelungen immer nur Krücken sein können. Was wir brauchen, ist auch ein Kulturwandel in der Politik. Das Leitbild eines Politikers oder einer Politikerin, in dem keine Zeit für Familie – weder Auszeiten für Pflege von Angehörigen noch Babypausen – vorkommen, ist weder nah an der Wirklichkeit, noch ist es sonderlich attraktiv.

Frage: Sie werden zitiert mit dem Satz: „Ich habe immer gegen die Ökonomisierung der Bildungspolitik gekämpft.“ Welche Motivation steckt dahinter?

Andretta: Herkunft darf nicht Zukunft bestimmen, was in Deutschland noch viel zu häufig geschieht. Wer meine Biografie kennt – die übrigens die Biografie vieler Arbeiterkinder meiner Generation ist –, weiß, dass mit Studiengebühren Hürden gesetzt worden wären, die Kinder aus Arbeiterfamilien nicht hätten überwinden können. Die Öffnung der Hochschulen, die Einführung eines Schüler- beziehungsweise Studenten-BAföG war für Kinder aus Familien, die keinen akademischen Bildungshintergrund haben, Voraussetzung und eine Ermutigung, diesen Weg zu gehen. Dafür habe ich immer gekämpft. Chancengleichheit ist der Kern sozialdemokratischer Bildungspolitik und war für mich ein entscheidendes Motiv, mich in der Sozialdemokratie zu engagieren.

Frage: Kommen wir zurück auf den Landtag hier in Hannover und die bisherige Debattenkultur, die Sie in Ihrer Antrittsrede kritisiert haben. Wie wollen Sie das Hohe Haus und die Politiker, die zuweilen über die Stränge schlagen, in den Griff bekommen?

Andretta: Streit und die scharfe Debatte gehören in jedes Parlament, es geht um Ringen um die beste Lösung, um das beste Argument. Unsere Debattenkultur leidet eher an zu wenig Streit. Aber es muss nach fairen Regeln gehen und das bedeutet, dass Beleidigungen, Missachtungen und Herabsetzungen von Personen und Gruppen nicht sein dürfen. Am Ende muss es immer auch eine Bereitschaft zum Kompromiss, zum Ausgleich geben. Auch das gehört zum Wesen von Demokratie, hier können wir viel von Hannah Arendt lernen. Ich habe in der letzten Legislaturperiode beobachtet, dass manchmal Kontroversen in der Sache in persönliche Angriffe und Feindschaften umgeschlagen sind. Mit Beginn der neuen Legislaturperiode und mit Einzug in den neuen offenen Plenarsaal haben wir die Chance eines freundlichen, respektvollen, fairen Miteinanders. Diese Chance sollten wir nutzen, schließlich haben wir als Landtag auch eine gewisse Vorbildfunktion, der wir nachkommen sollten.

Frage: Und wenn es doch mal aus dem Ruder läuft?

Andretta: Wir haben als Sitzungsleitung das Instrument der Geschäftsordnung, das hilft, die Regeln der Fairness einzuhalten und unziviles Verhalten zu sanktionieren. Vielleicht bietet die Zusammenarbeit von SPD und CDU in einer Großen Koalition jetzt Gelegenheit, das Kriegsbeil endlich zu begraben.

Frage: Meinen Sie, dass Sie durch den Einzug der AfD in den Landtag die Zügel noch etwas stärker anziehen müssen?

Andretta: Das wird sich zeigen. Zunächst gilt: Die Zusammensetzung des Parlaments ist das Ergebnis von freien, demokratischen Wahlen. Als Abgeordnete haben die Mitglieder der AfD-Fraktion die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Abgeordneten auch. Bisher haben sie sich an die Regeln gehalten. Eine Ausgrenzung der AfD halte ich nicht für klug, sie wird jede Gelegenheit nutzen, sich als Opfer zu inszenieren, und das hat am Ende den gegenteiligen Effekt, nämlich Zulauf zur AfD. Fest steht für mich jedoch auch: Intoleranz, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Reden und Handeln werden nicht geduldet. Hier bedarf es einer klaren Haltung aller Demokraten im Parlament.

Frage: Ganz wichtig ist Ihnen auch, junge Menschen für Politik zu begeistern – nur wie?

Andretta: Die junge Generation für Demokratie zu begeistern, das heißt, die Zukunft unserer Demokratie zu sichern. Eine wichtige Rolle wird die wieder gegründete Landeszentrale für politische Bildung spielen, mit ihr werde ich eng zusammenarbeiten. Wir müssen uns gemeinsam Projekte überlegen, wie wir die junge Demokratie im Parlament sichtbar und erfahrbar machen können – Bücherwissen über Demokratie hilft wenig. Demokratie lernen und für Demokratie begeistern, ist der beste Schutzwall gegen Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Intoleranz.

Frage: Demokratie hat ja auch etwas mit Bürgernähe zu tun, die Ihnen wichtig ist. Wie verträgt sich das mit dem neuen Amt, das mit Dienstwagen und Fahrer ausgestattet ist?

Andretta: Ja, ich könnte den Fahrdienst nutzen, das mache ich aber nur bei wenigen Gelegenheiten. Ich pendele täglich zwischen Göttingen und Hannover – mit dem Zug. Das ist nicht nur schneller und umweltfreundlicher, sondern man trifft viele Leute am Gleis und kann das eine oder andere Anliegen besprechen. Manchmal ist es ein bisschen wie „Bürgersprechstunde“. Und ganz ehrlich (lacht): Die Würde eines Amtes stellt sich nicht über die Größe des Dienstwagens her.