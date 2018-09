Oldenburg Der Ratsvorsitzende der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Landesbischof Ralf Meister, hat Thomas Adomeit zu seinem neuen Amt als Bischof der oldenburgischen Kirche gratuliert. Es seien herausfordernde Zeiten, in denen Adomeit das besondere Amt übernehme, sagte Meister. „Wir sind jedoch sicher, dass Ihre bisherige berufliche und geistliche Erfahrung Ihnen die nötige Sicherheit und Kraft für die Gestaltung der Zukunft geben wird.“

Adomeit wurde am Sonnabend im dritten Wahlgang von der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg gewählt. Dabei erhielt der 48-Jährige 37 Stimmen und erreichte damit sechs mehr als die nötigen 31. Sein Gegenkandidat, der Hallenser Propst Johann Schneider (55), unterlag mit 15 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Vor einer Woche war es bei den ersten zwei Wahlgängen keinem der beiden Kandidaten gelungen, die nötige Mehrheit auf sich zu vereinen.

Meister sagte, die Kirchen freuten sich auf eine Fortsetzung der „ausgezeichneten Zusammenarbeit“, die es bereits während Adomeits Zeit als Bischofsvertreter in den vergangenen Monaten gegeben habe. „Denn die Verbundenheit in Christus in der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen Niedersachsens liegt uns sehr am Herzen.“