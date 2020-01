Oldenburg Große Resonanz auf den NWZ-Bericht über den Fünf-Punkte-Plan für Ehrenamtliche: Die Diskussion um günstigere beziehungsweise sogar kostenlose Nahverkehrstickets für die ehrenamtlich Engagierten hat am Montag für zahlreiche Leserreaktionen gesorgt. Die SPD hatte die Idee in den niedersächsischen Landtag eingebracht, als Zeichen des Dankes Vergünstigungen oder Freifahrten im ÖPNV bereitzustellen. Auch sollen in Sportvereinen aktive Ehrenamtliche Steuervorteile bekommen.

Per Mail sowie in sozialen Netzwerken gab es zahlreiche Lesermeinungen:

• Der Vorschlag sei gut gemeint, meint zum Beispiel Manfred Klöpper: „Dennoch greift er viel zu kurz. Wenn wir immer mehr Gruppen gezielt fördern, wird das System völlig undurchschaubar. Ein generelles fahrscheinloses Fahren, finanziert aus Steuermitteln und durch Arbeitgeber, bei gleichzeitiger nachhaltiger Verbesserung der Busse und Bahnen, auch und gerade bei der Taktung, ist der bessere Weg“, schrieb er per E-Mail.

Annegret Allmers findet den Ehrenamtsbonus gut: „Ich bin dafür, dass Ehrenamtler für ihren Einsatz belohnt werden.“ Und auch Diane Febert spricht sich für diese Regelung aus: „Das wäre für alle ehrenamtlich Tätigen eine kleine Anerkennung – gerade für diejenigen, die für Engagement keine Aufwandsentschädigung erhalten.“ Das sehen übrigens viele der Leser ähnlich, denn die meisten Ehrenamtler müssten zum Beispiel mit eigenem Auto zu den Terminen fahren, heißt es in mehreren Zuschriften.

Anders sieht es hingegen Wiebke Bennje. Sie fragt, warum Ehrenamtler beispielsweise in der Feuerwehr ein solches Ticket bekommen sollen. „Ich habe mich dafür entschieden, anderen Menschen zu helfen, freiwillig. (...) Das Ehrenamt macht so keine Ehre mehr. Ein Strickclub, der kleine Mützen ans Krankenhaus spendet, hätte es dann genauso verdient.“

Einen weitergehenden Vorschlag macht ein anderer Leser: „Zuerst sollten der ÖPNV massiv ausgebaut werden und gleichzeitig die Preise gesenkt werden. Und Ehrenamt müsste auch klar definiert werden“, fordert Florian Preuschaft bei Facebook.

• Die Oppositionsfraktionen FDP und Grüne haben die SPD-Idee eines günstigeren oder kostenlosen Nahverkehrstickets begrüßt – entscheidend sei aber ein verlässliches Bus- und Bahnnetz in Niedersachsen.

Rabatte für Ehrenamtler seien „ein nettes Signal“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag. Ohne Verkehrsanbindung hätten viele Menschen auf dem Land aber nichts davon.

Die Grünen reagierten ähnlich. „Eine kostenlose Nutzung des ÖPNV nützt nichts, wenn der Bus nicht fährt“, sagte Verkehrspolitiker Detlev Schulz-Hendel.