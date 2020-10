Frage des Tages: Was halten Sie vom Beherbergungsverbot für Risiko-Touristen?

Oldenburg Wer in den Herbstferien verreisen möchten, könnte auch innerhalb Deutschlands vor Problemen stehen – zumindest, wenn er aus einem Corona-Risikogebiet kommt. Die Bundesländer haben sich mehrheitlich auf ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Gebieten ausgesprochen, in denen die Inzidenzzahl über dem Grenzwert von 50 liegt. Auch Niedersachsen hat sich dieser Regelung am Donnerstag angeschlossen.

Frage des Tages Schicken Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema an fragedestages@nwzmedien.de. Mit Ihrer Einsendung stimmen Sie zu, dass wir Ihren Kommentar redaktionell weiterverarbeiten dürfen.

Ihre Meinung interessiert uns: Ist dieser Schritt angesichts der zuletzt sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen notwendig? Oder geht dieser Schritt zu weit?