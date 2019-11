Weil für Scholz und Geywitz an SPD-Spitze

Oldenburg /Hannover Im Rennen um den SPD-Vorsitz wird Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil das Duo Klara Geywitz und Olaf Scholz unterstützen. Das hat der SPD-Politiker am Dienstag in Oldenburg gegenüber unserer Zeitung erklärt. Zur Begründung sagte Weil: „Von den vier Kandidatinnen und Kandidaten kenne ich Olaf Scholz am besten. Er hat durch seine Erfahrung und Kompetenz die Kragenweite eines SPD-Vorsitzenden.“

Auf die Anmerkung, dass Scholz als eher spröde und nicht sonderlich mitreißend gelte, entgegnete Weil: „Sein Auftreten hat ihn bekanntlich nicht gehindert, große Erfolge zu erzielen und Wahlen zu gewinnen.“ Gleichzeitig bedauerte Weil das mäßige Abschneiden von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, betonte aber auch: „Ich finde, dass Boris Pistorius sich wirklich gut geschlagen hat. An ihm wird die SPD sicherlich noch eine Menge Freude haben.“ Über ihre neue Doppelspitze entscheidet die SPD Anfang Dezember.