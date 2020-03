Helfer rufen zu Spenden auf

Oldenburg Die Diakonie im Oldenburger Land bittet um Spenden, um Geflüchteten im griechisch-türkischen Grenzgebiet helfen zu können. Die Katastrophenhilfe der Diakonie verteile dort zusammen mit einem türkischen Partner Regenjacken, Nahrung und Hygienepakete, erläuterte Oldenburgs Diakonie-Vorstand Thomas Feld. Benötigt würden außerdem Decken und Schlafmatten.

Auch die katholische Organisation Caritas ruft zu Spenden auf. „Die Szenen, die sich derzeit an der türkisch-griechischen Grenze abspielen, sind dramatisch. Bei allen diplomatisch-politischen Überlegungen tritt völlig in den Hintergrund, dass es sich hier um Menschen handelt“, sagt der Direktor des Landes-Caritasverbandes für Oldenburg, Dr. Gerhard Tepe. Es sei ein Gebot der Stunde, Leib und Leben dieser Männer, Frauen und Kinder zu retten. Tepe bittet daher um Spenden, welche der Landes-Caritasverband komplett an die Auslandsabteilung des Verbandes ‚Caritas international (Ci)‘ weiterleiten wird.