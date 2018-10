Oldenburg „Jetzt sind’s also schon 80 Jahre“, sagt Dieter Holzapfel. Der ehemalige Oldenburger Oberbürgermeister geht auf die überdachte Terrasse seines Hauses am Rand von Etzhorn. Über seinen Schultern liegt ein rosafarbener Pullover. Es ist warm für einen Tag im Oktober. Im Garten blühen Rosen, Wasser plätschert aus einem hohen Springbrunnenstein, und das Laub der angrenzenden Bäume leuchtet in allen Farben.

Dieter Holzapfel zeigt auf die trockenen Stellen im ansonsten sehr gepflegten Garten. Der Hitze-Sommer hat seine Spuren hinterlassen. Der ehemalige Präsident des Landesverbandes Oldenburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verweilt ein paar Minuten, dann geht er zurück zur Terrasse. Auf einem Tisch stehen Teekanne und Tassen. Im Haus klingelt das Telefon. Kurz zieht Dieter Holzapfel sich zurück. Als er wiederkommt, bringt er einen Teller mit Gebäck mit und schenkt den Tee ein.

„Das geht schnell alles, da denkt man in jungen Jahren nicht dran – besonders, wenn man viel zu tun hat“, sagt Dieter Holzapfel, als er sich schließlich setzt. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein Smartphone. Seit seiner Verabschiedung im Juni ist der Oldenburger Ehrenpräsident. Er blickt in seinen Garten.

Musik ist Leidenschaft

Viel zu tun, das hatte Dieter Holzapfel in seinem Leben immer. „Bis jetzt bin ich gut durchgekommen, hatte keine Krankheiten und immer viel zu tun gehabt in meinen verschiedenen Funktionen“, sagt der 79-Jährige, der an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert. Im Juni 1969 wurde er erst Aufsichtsratsvorsitzender und im März 1972 Geschäftsführer des Wohnungsunternehmens GSG Oldenburg. Von 1991 bis 1996 war er zudem der letzte ehrenamtliche Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg sowie von 2000 bis 2018 Präsident des DRK Landesverbandes Oldenburg. „Langeweile habe ich nie gehabt“, sagt er und lacht dabei.

Dabei gilt die eigentliche Leidenschaft Dieter Holzapfels der Musik. „In meinem neunten Lebensjahr hat meine Oma mich mit ins Oldenburger Theater genommen. Dort hat es Klick gemacht“, erinnert er sich. Damals sah er die Operette „Im weißen Rößl“. „Ich war unheimlich beeindruckt. Danach war es mein Traum, Dirigent zu werden.“ Doch die Verhältnisse in der Nachkriegszeit waren beschwerlich. „Wir hatten kein Klavier“, sagt Dieter Holzapfel, der gern Musikerbiografien liest. So nahm er Geigenunterricht und lernte Anfang der 1970er Jahre den Dirigenten Justus Franz kennen. „Von ihm habe ich dirigieren erlernt – und vieles habe ich mir autodidaktisch beigebracht.“

Mittlerweile hat Dieter Holzapfel viele Orchester geleitet – unter anderem auch die Philharmonie der Nationen zum 150-jährigen Bestehen des DRK. Als einen der schönsten Konzertsäle habe er dabei das Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin in Erinnerung, in dem das Jubiläumskonzert stattgefunden hatte. Auf einen Komponisten mag sich der Oldenburger nicht festlegen: „Mozart, Beethoven, Brahms – ich mag immer das am meisten, womit ich mich gerade beschäftige“, sagt er. „Leider ist das Dirigieren nicht mehr Beruf geworden, trotzdem bin ich froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, meine Leidenschaft aufzuleben. Und es ist noch nicht zu Ende.“

Rücktritt vom Ehrenamt

War Dieter Holzapfel bisher stark eingebunden, hat er seit seinem Rücktritt von seinem Ehrenamt nun mehr Zeit. Er habe sich lange auf seinen Rücktritt vorbereitet. „Man muss sich damit abfinden, dass man das eine oder andere loslassen muss“, sagt er. „Aber es ist besser zu gehen, wenn die Menschen sagen: ,Schade, dass er geht‘, als wenn sie denken, man klebe an seinem Sessel. Andere wollen ja auch noch mal etwas machen“, sagt er und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Der Tag geht schnell herum.“

Dieter Holzapfel wirkt zufrieden mit seinem Leben. „Ich habe viel erreicht“, sagt er. Gerade die 18 Jahre beim DRK seien besonders gewesen. Aber auch seine politische Laufbahn war umfangreich _ und begann früh. „Mein Großvater war Kommunalpolitiker und hat mich in jungen Jahren mitgenommen“, erinnert er sich. Mit gerade einmal 25 Jahren wurde Dieter Holzapfel der damals jüngste Ratsherr. „Das war 1964. Da war das nicht so einfach. Eine ganze Generation war weggefallen, die Nächstälteren waren zwischen 50 und 60 Jahre alt.“ Schnell wurde er Aufsichtsratsvorsitzender, nebenbei hatte er ehrenamtlich das Ratsmandat und schließlich die Oberbürgermeisterschaft inne. „Es war keine Frage, dass ich mitmache“, sagt er.

Mit Bedauern blickt er deswegen auch auf die aktuelle politische Entwicklung: „Was sich geändert hat, ist das Desinteresse und die Lethargie in den Parteien.“ Habe es früher Kampfabstimmungen um Listenplätze gegeben, laufe man den Kandidaten heute hinterher. „Wenn ich an die SPD denke bei Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht“, sagt der Sozialdemokrat in Anlehnung an ein Zitat von Heinrich Heine. Seine Partei, die SPD, habe in den vergangenen Jahrzehnten den „Privatisierungswahn“ mitgemacht. Nun sehe man, dass man sich in Bereichen wie Pflege, Bildung oder dem sozialen Wohnungsbau in einer Sackgasse befinde. „Dazu kommt die Flüchtlingsthematik“, sagt Dieter Holzapfel. Dabei kritisiere er nicht die damalige Entscheidung Angela Merkels, die Flüchtlinge aufgenommen zu haben. Aber: „Es fehlen die Konzepte. Es ist nie gesagt worden, wie wir das schaffen“, sagt er. „Jede Zeit hat ihre Schwierigkeiten – es gibt immer etwas, das die Politik fordert. Demokratie ist nicht einfach, aber es gibt nichts Besseres. “

Bauwerk wäre Krönung

Dieter Holzapfel lächelt und blickt erneut in seinen Garten. Kümmert er sich auch selbst um die Pflanzen? „Dafür habe ich nie Zeit gehabt – und jetzt verstehe ich nichts davon“, sagt er und lacht. Trotzdem: „Wir fühlen uns wohl hier am Stadtrand. Es ist eine Oase.“

Und wenn er einen Wunsch frei hätte? „Ein Bauwerk hätte ich gerne noch angeschoben: den Bau eines Konzerthauses in Oldenburg“, sagt Dieter Holzapfel. Zwar gebe es in der Stadt eine rege Kulturszene, doch große Orchester hätten sich nie richtig wohlgefühlt. „Wenn ich das noch erleben würde – das wäre das I-Tüpfelchen.“