Oldenburg Sie haben mehr Termine im hessischen Landtagswahlkampf als Parteivorsitzende Andrea Nahles. Was zieht Sie nach Hessen?

Man fragt sich immer zwei Sachen wenn Landtagswahlen anstehen: Zunächst, ob man das Programm und die Person dort mitvertreten kann. Das kann ich in Hessen mit einem ganz klaren „Ja“ beantworten. Und die andere Frage ist, wie viel Zeit man sich nehmen kann. Wir haben alle Termine sehr kompakt in sechs Tagen gemacht, dann ging das. Und als Bonus treten in Hessen viele Jusos für den Landtag an. Das ist eine Sache, die ich natürlich unterstützen möchte.

Wie groß sind die Hoffnungen, dass es wieder ein positives Ergebnis gibt?

Die hessische SPD hält sich konsequent oberhalb der Stimmungslage der Bundes-SPD. Man merkt auch vor Ort, dass es ein sehr eigenständiger Wahlkampf ist. Deshalb glaube ich, dass es am Wochenende einen Ausreißer nach oben geben wird. Hessen ist aber unheimlich spannend. Ein Prozent mehr oder weniger für die eine oder andere Partei kann den kompletten Ausgang der Wahl und die Regierungsbildung durcheinander wirbeln. Voreilige Prognosen verbieten sich – für die hessische SPD ist alles möglich.

Am Freitag wollen Sie in Varel darüber sprechen, wie man die SPD erneuern kann. Was würden Sie bereits als Erneuerung bezeichnen?

Siemtje Möller, die mich eingeladen hat, zählt dazu. Sie gehört zu einer Gruppe von zwölf jungen SPD-Bundestagsabgeordneten, die sich regelmäßig zu Wort melden und mit althergebrachten Traditionen brechen. Dazu zähle ich das Papier zur schwarzen Null und das Einmischen in den Erneuerungsprozess.

Was raten Sie im Erneuerungsprozess den SPD-Mitgliedern in Friesland?

Ich bin davon überzeugt, dass ein Großteil der Erneuerung von unten aus der Partei heraus kommt. Das ist nicht nur bei der SPD sondern bei jeder Großorganisation der Fall. Es bringt nichts, wenn man nur auf die nächsthöhere Ebene zeigt und sagt „Die müssen sich mal erneuern“. Der ganze Laden muss an sich arbeiten. Das heißt, sich vielfältiger aufzustellen, junge Menschen in die Verantwortung zu nehmen. Denn machen wir uns nichts vor: Erneuerung läuft auch über Gesichter. Wenn Leute, die ich seit 30 Jahren kenne, plötzlich meinen, jetzt alles neu zu machen, ist die Skepsis groß. Insofern muss ich in einem gewissen Maß auch Leuten die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Das bedeutet: In der SPD muss der Staffelstab auch einmal weitergegeben werden.

Es wird aber immer schwieriger, junge Menschen für die Partei zu begeistern. Das gilt auch für den Nordwesten. Woran liegt das?

Auf die Jusos gesehen gibt es eine etwas andere Entwicklung. Wir sind in den vergangenen zwei Jahren um fast 20 000 Mitglieder gewachsen. Aber insgesamt stimmt es schon: Junge Menschen sind nicht unpolitischer, aber Parteien sind nicht mehr das Mittel der Wahl, um sich zu engagieren. Viele wollen lieber projektbezogen in Verbänden und Initiativen arbeiten. Aber wenn die Demokratie erhalten bleiben soll, dann muss es auch Leute geben, die sich langfristig engagieren. Die Kommunalpolitik bleibt nur am Laufen, wenn Leute Verantwortung für die eigene Gemeinde oder Stadt übernehmen.

Noch einmal zur Großen Koalition: Sie haben davor gewarnt, eine einzugehen. Jetzt treiben Sie den Vorstand mit ihrem Vorschlag, die Koalition aufzukündigen, vor sich her. Ist das Parteidisziplin?

Diese Sichtweise hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ich habe, seit der Koalition, nur einmal gesagt, dass es nun einmal gut ist – und das war bei der Causa Hans-Georg Maaßen. Ich finde aber, wenn Parteien eine Entscheidung getroffen haben, dass sie immer und immer wieder überprüfen müssen, ob diese Bestand hat und die Arbeitsgrundlage noch stimmt. Und das ist in dieser Großen Koalition sehr fraglich. Ich wünsche mir von meiner Partei, dass wir der Union die Pistole auf die Brust setzen und definieren, was in wenigen Monaten erledigt sein muss, wenn wir uns nicht weiter in Sätzen wie „So kann es nicht weitergehen“ oder „Die Koalition braucht einen Neustart“ verlieren wollen. Das sind nur Floskeln wenn daraus nichts folgt.