Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“, plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser. In dieser Woche mit Christopher Hanraets, Redakteur in der Redaktion Varel, und dem syrischen Journalisten Ihab Alyazaji. Dabei geht es um seine Arbeit im Projekt Newscomer, feindselige Reaktionen auf seine Arbeit für die NWZ-Serie Neuland, seine Pläne für die Zukunft und Leserbriefe.