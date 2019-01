Oldenburg Wo war Niels Högel im Juli 2000? Er selbst sagt, er habe gearbeitet, auf Station 211 im Klinikum Oldenburg. Er hat auch nachweislich Gehalt bekommen, inklusive der Zuschläge für Nachtschichten und Wochenenddienste. Es gibt mutmaßliche Mordopfer im Juli, verstorben nach einer Überdosis Ajmalin oder Lidocain. Aber im Dienstplan fehlt im Juli 2000 der Name eines Krankenpflegers: Niels Högel.

„Spurlos verschwunden“

Es ist Tag 7 im Mordprozess in der Oldenburger Weser-Ems-Halle, vor Gericht sprechen Polizeibeamte vom „spurlos verschwundenen Högel“ oder einfach von der „Lücke“. Die beiden Großleinwände hinter der Richterbank zeigen dazu ihre Gesichter in Großaufnahme.

Das Fehlen des Pflegers ist deshalb interessant, weil es im Juli 2000 erstmals einen Anstieg der ungewöhnlichen Sterbefälle gab auf der herzchirurgischen Intensivstation. Fünf Menschen starben innerhalb eines kurzen Zeitfensters. Damals, sagen die Ermittler der Soko „Kardio“, trat ein Wandel ein, etwas veränderte sich.

In der Anklageschrift gegen Högel findet sich nur eine tote Patientin, die vor Juli 2000 starb. Zwar gab es wohl weitere „Manipulationen“, wie das heimliche Spritzen von Medikamenten im Gerichtsdeutsch heißt, möglicherweise aber ohne Todesfolge. Zu einer nachweisbaren Häufung seltsamer Todesfälle kam es erst ab Juli 2000. Warum also fehlt der Name Högel ausgerechnet dann im Dienstplan?

Der Leiter der Soko „Kardio“, Kriminaldirektor Arne Schmidt, hat bereits am sechsten Prozesstag eine denkbare Erklärung geliefert. Der Dienstplan sei in der Klinik in ein Datenverarbeitungssystem eingegeben worden, „und es ist nichts einfacher, als in dem elektronischen System den Namen Högel zu löschen“. Högel selbst könnte das getan haben, er hatte damals ein enges Verhältnis zur stellvertretenden Stationsleitung und somit einen möglichen Zugang zum Dienstrechner. Aber ob es so war, weiß die Polizei nicht. „Wir haben es nicht herausgefunden“, sagt Schmidt.

Der „Wandel“, von dem die Ermittler sprechen, bezieht sich auf das Tötungsverhalten Högels. Hat der Pfleger vielleicht anfangs situationsabhängig gehandelt, möglicherweise auf der Suche nach Gelegenheiten, sich als unerschrockener Retter zu präsentieren? Hat er vielleicht zunächst mit Medikamenten experimentiert? Und dann kam der Juli 2000 – und alles wurde anders?

Falls Högel seinen Namen selbst aus dem elektronischen Dienstplan getilgt haben sollte, falls das ein Vertuschungsversuch gewesen sein sollte, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass er ganz bewusst vorgegangen ist. Dass er geplant gehandelt hat. Dass er sich vielleicht nie „wie in einem Nebel“ bewegt hat, depressiv, betäubt von Alkohol und Opiaten. „Dass es ihm nur noch darum ging zu töten“, wie Soko-Chef Schmidt sagt.

Es gehört zu den Schwierigkeiten der Ermittler, dass sich manche Fragen nicht so einfach beantworten lassen.

Eine Anweisung der Klinik

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass manche Zeugen keine Antworten geben wollen. Das betrifft vor allem ehemalige Kollegen Högels aus dem Klinikum Oldenburg. „Reduziert“ nennt ein Soko-Beamter ihr Aussageverhalten vor Gericht: „Wir haben immer das Gefühl gehabt, dass die Zeugen uns nicht ihr Wissen mitteilen.“ Zur Vernehmung hätten die Oldenburger Zeugen fast alle einen Anwalt mitgebracht. „Es soll die Anweisung geben, dass die Zeugen ausschließlich in Begleitung des Rechtsbeistands bei der Polizei zu erscheinen haben“, sagt der Polizist am Freitag weiter. Angewiesen haben soll das die Klinik, die auch den Anwalt bezahle.

Stimmt das? Das Gericht wird die Klinikum-Mitarbeiter danach fragen; zu den nächsten Verhandlungstagen sind mehr als zehn Ex-Kollegen als Zeugen geladen.

Dass Högel im Dienstplan vom Juli 2000 fehlt, ändert nichts daran, dass er sich vor Gericht für den Tod der damals gestorbenen Patienten verantworten muss: Drei von ihnen, verstorben alle in den letzten Juli-Tagen, finden sich in der langen Anklageschrift mit den 100 Mordvorwürfen gegen den Ex-Pfleger.

