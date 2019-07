Oldenburg Er war ein Vollblut-Journalist und hat die Nordwest-Zeitung fast 40 Jahre lang als Redakteur und als Mitglied der Chefredaktion geprägt: Am 18. Juli ist Hans-Gerd Bruns im Alter von 90 Jahren in Oldenburg gestorben. Der Verlag und die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern mit den Angehörigen.

Hans-Gerd Bruns startete seine Laufbahn bei der NWZ am 1. März 1952 als Volontär in der Redaktion. Nach dem Ende seiner Ausbildung war er bis 1966 als Redakteur tätig und kehrte nach einem zweijährigen Intermezzo bei den Nachrichtenagenturen dpa und ap als Leiter der Wesermarsch-Redaktion in Nordenham zur NWZ zurück.

Von 1971 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1991 war er Chef vom Dienst und zuletzt stellvertretender Chefredakteur.

In dieser Position war er – neben vielfältigen journalistischen Tätigkeiten – zuständig für das Redaktionsmanagement und das Personal. Mit großem Einfühlungsvermögen begleitete er zudem die erste Umstellung der Redaktion auf die elektronische Datenverarbeitung.

Im Ruhestand begleitete und betreute Hans-Gerd Bruns noch zahlreiche NWZ-Leserreisen zu exotischen Zielen, unter anderem nach Südafrika und Brasilien. Zudem engagierte er sich im Rotary-Club Oldenburg-Ammerland, den er 1994/1995 als Präsident leitete.

Online kondolieren unter: www.nwz-trauer.de