Oldenburg An diesem Dienstag erwartet die Polizei ein riesiges Verkehrschaos in Oldenburg. Ähnliches wird wohl auch in Hannover, Bonn und anderen größeren Städten der Fall sein. Anlass sind die bundesweiten Proteste der Landwirte gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung.

In Oldenburg werden zur um 11 Uhr an den Weser-Ems-Hallen beginnenden Kundgebung mehr als 1000 Landwirte mit ihren Traktoren und Landmaschinen erwartet. Mit der Anreise der Landwirte, die unter anderem aus Friesland, der Wesermarsch und dem Oldenburger Münsterland kommen, ist ab den frühen Morgenstunden zu rechnen.

Wer steckt hinter dem Protest?

Die Demonstration ist dezentral organisiert, von den Landwirten selbst, die großen Bauernverbände sind größtenteils außen vor. Die Bewegung, die sich selbst „Land schafft Verbindung“ nennt, entstand spontan Ende Oktober dieses Jahres. WhatsApp und weitere Messenger-Dienste spielen bei der Organisation des Protestes eine zentrale Rolle.

Der Bewegung gehören sowohl Landwirte verschiedener Sparten als auch Betriebe aus dem landwirtschaftlichen Umfeld an. „Gemeinsam wollen wir mitgestalten und friedlich Lösungen finden“, heißt es im gemeinsamen Positionspapier.

Wogegen wird protestiert?

Die Forderungen sind relativ allgemein gehalten, sollen aber ein Fortbestehen der Landwirtschaft in Deutschland ermöglichen. „Wir wollen und müssen etwas verändern“, heißt es an zentraler Stelle. Zu den Dingen, die geändert werden müssen, aber nicht in der Macht der Landwirte stehen, gehören beispielsweise „realistische, praxisnahe Vorgaben mit zuverlässiger Rechtssprechung“, gefolgt von einem Abbau der vorhandenen Bürokratie sowie eine Vermeidung „aufgeblähter Kosten durch Genehmigungsverfahren“. Als Beispiel wird die Gülle genannt. Hier würden einerseits die Standards zur Lagerung erhöht, andererseits sei es aber unsicher, ob ein Landwirt überhaupt die Genehmigung für den Ausbau bzw. die Modernisierung seiner Lagerungsanlagen bekomme. Modernisierungen seien mit „viel Papierkram“ verbunden, dabei sei es aber stets ungewiss, ob der lange Prozess auch tatsächlich in die gewünschte Modernisierung münde.

Doch die Forderungen gehen noch weiter, auch über den Bereich der Politik hinaus. „Uns bewegt auch das gesellschaftliche Miteinander“, heißt es. Die Landwirte nehmen „in der Politik und vielen NGOs“ eine „permanent negative Stimmungsmache und Bauernbashing“ wahr. Stattdessen wünsche man sich einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander und dass Probleme „fach- und sachgerecht diskutiert werden“.

Aller guten Dinge sind drei: Auch das Mercosur-Abkommen, welches unter anderem den günstigen Import von Fleisch aus Südamerika beinhaltet, ist Gegenstand des Protestes. Es stehe „stellvertretend für den Import von Waren, die nicht unseren Standards von sicheren, qualitativ hochwertigen und geprüften Lebensmitteln einhalten“. Gegen das Mercosur-Abkommen hatten jüngst bereits Landwirte aus der Region demonstriert. Sie blockierten die Zufahrt des Hafens in der Kreisstadt Brake (Wesermarsch), einem wichtigen Umschlagplatz unter anderem für Futtermittel.

Wie groß wird das Verkehrschaos in Oldenburg?

Voraussichtlich groß. Die Polizei weist auf die individuelle Anreise der mehr als 1000 erwarteten Teilnehmer hin, möchte die Trecker-Konvois im Stadtgebiet aber auf einigen ausgewählten Straßen zur Kundgebung lenken: „Die Kräfte werden auf den Straßen sein und berichten, wo viele Trecker sind. Die Fahrzeuge werden dann in die Stadt geleitet, andere Straßen werden für Trecker gesperrt“, sagt Polizeioberkommissarin Melissa Oltmanns.

Hier finden Sie eine Grafik zum Download, die die Routen der Trecker zeigt.

❗GROßDEMO AM 22.10.´19❗ Unsere Karte zeigt die Zuwegungen, über welche die Veranstaltungsteilnehmer geleitet werden. Alles weitere auf der FB-Seite der Polizeidirektion Oldenburg https://t.co/SLm2SXzOap und morgen hier! #AgrarDemoOL Pressemitteilung: https://t.co/bd9iO4NIXY pic.twitter.com/KP6D1zXJ0l — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) October 21, 2019

Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, kündigt an, dass die Einsatzkräfte bei größeren Blockadeaktionen konsequent einschreiten würden. Zudem würde die Polizei die von den Versammlungsbehörden erlassenen Beschränkungen kontrollieren und dabei ein besonderes Augenmerk auf mitgeführte Anhänger und Güllefässer legen.

Die Polizei rät, das Stadtgebiet von Oldenburg an diesem Dienstag möglichst zu meiden. Ortskundige und Anwohner sollen zudem die nicht betroffenen Straßen nutzen oder, wenn möglich, auf das Rad ausweichen. Es werde dennoch zu Behinderungen kommen, auch im Bereich des Busverkehrs.

Für betroffene Bürger hat die Stadt Oldenburg zudem ein Bürgertelefon unter Tel. 0441/235 44 44 eingerichtet.