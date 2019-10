Oldenburg 29 Jahre Deutsche Einheit – ohne den Fall der Mauer am 9. November 1989 wäre das nicht möglich gewesen. NWZonline-Redakteur Christian Schwarz arbeitet zurzeit an einem historischen Rückblick auf die Zeit vor 30 Jahren, der am 26. Oktober beginnt. Was es damit auf sich hat und was die Leserinnen und Leser erwartet, erklärt er bei einem „Käffchen“ mit dem Stellvertretenden Chefredakteur Ulrich Schönborn.

