Oldenburg Wenn in knapp zwei Jahren die neugewählten Kreistage und Räte in den Kreisen und kreisfreien Städten des Oldenburger Landes zusammentreten, wird der Anteil der Frauen unter den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern wieder eine Rolle spielen und aufmerksam beobachtet werden. Bei der Kommunalwahl 2016 betrug er 24,75 Prozent und lag damit noch unter dem Landesdurchschnitt von 26,5 Prozent. Damals waren laut Landeswahlleiterin 408 Kreistagsmitglieder und Räte (in den Städten) im Oldenburger Land gewählt worden. Darunter waren 101 Frauen. In Niedersachsen waren es in den Kreistagen und Räten der kreisfreien Städte 616 Frauen von 2326 Gewählten.

Regionale Unterschiede

Bei den einzelnen Parteien sah das sehr unterschiedlich aus. Bei der FDP gibt es in sieben der neun Kreise und kreisfreien Städte des Oldenburger Landes keine weiblichen Kreistagsmitglieder oder Räte (25 Mandate, 3 Frauen). Bei der AfD (31 Mandatsträger in sechs Kreisen und drei kreisfreien Städten insgesamt) dominieren ebenfalls die Männer, in drei Städten und in Wilhelmshaven gibt es insgesamt vier Frauen unter den AfD-Mandatsträgern. Nicht viel besser sieht es bei den Wählergruppen (31 Mandate in neun Kreistagen und Räten) aus: Fünf Frauen sind unter den 31 Mandatsträgern der Wählergruppen.

13 der 41 Grünen-Mandatsträger sind Frauen (31,7 Prozent). Einen höheren Frauenanteil hat die SPD: 35,3 Prozent. Die CDU hat einen Frauenanteil von 21,7 Prozent an den Mandatsträgern.

Regionale Unterschiede gibt es schon: Der Frauenanteil ist in der Wesermarsch sowie in den Kreisen Vechta und Cloppenburg besonders nie­drig. Am höchsten ist er in der Stadt Oldenburg, wo 40 Prozent der Ratsmitglieder Frauen sind. „Wir diskutieren das intensiv“, sagt die Christdemokratin Barbara Woltmann (Frauenunion), selbst Kreistagsmitglied im Ammerland und von 2013 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der niedrige Frauenanteil habe auch mit dem geringen Zeitpotenzial von Frauen zu tun, jedenfalls während der Kindererziehungsphase. Man habe in der CDU diskutiert, den Beginn der Sitzungstermine in den Abend zu verschieben, die teilweise noch sehr verwaltungsfreundlich am Nachmittag beginnen. Die CDU bietet für Interessierte auch Mentorenkurse an, bei denen Frauen in die kommunalpolitische Arbeit hineinschnuppern können (gibt es auch bei der SPD).

Zugleich müsse man mehr Aufklärungsarbeit betreiben, welche Entscheidungen in den Kreistagen und Gemeinderäten vorbereitet werden. Die Frauen in der CDU setzen sich zudem für ein Reißverschluss-System ein, um die Sitze (zumindest die Platzierungen auf den Listen) in den Räten und Vorständen zu besetzen. Um „Platzhirsche“ auszubremsen, könne man auch die Wahlzeit der kommunalen Mandatsträger begrenzen. Sie fürchte aber dagegen heftigsten Widerstand.

Rat ohne Frauen

„Man kann das Horrorszenario noch erweitern“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Hanna Naber (Oldenburg). Es gebe nämlich immer noch Gemeinderäte ohne eine einzige Frau. Leider sei auch der Anteil der Frauen in Bundestag und Landtagen gesunken. Brandenburg habe deshalb schon ein Paritätsgesetz beschlossen. Gezeigt habe sich, dass die Parteien, die eine Geschlechterquote haben (Grüne und SPD), über ein wirksames Mittel zur Steigerung des Frauenanteils verfügen.

Sie sei als 16-Jährige in die SPD eingetreten und habe über die Quote gelästert. Sie sei bald desillusioniert worden und sage mittlerweile: „Die Quote ist ein sehr gutes Instrument.“ Denn eigentlich sollten die Parlamente und kommunalen Vertretungen (Kreistage, Räte) ja ein Abbild der Bevölkerung sein. Je rechter ein Parlament, desto signifikant höher sei der Männeranteil, ist ihre Erfahrung.