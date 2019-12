Frage: Einsatz im Ausland – das hat für Sie von Anfang an dazugehört. Seit wann sind Sie jetzt in Afghanistan?

Jörg O.: Schon mein erster Einsatz führte mich 2002 nach Afghanistan, für sechs Monate nach Kabul. Insgesamt habe ich nun über 650 Tage in Afghanistan verbracht. Diesmal bin ich unmittelbar vor dem Oldenburger Stadtfest Ende August losgeflogen und werde voraussichtlich im März 2020 zurückkehren.

Frage: Was sind Ihre Aufgaben in Afghanistan?

Jörg O.: Die Aufgaben waren in den vergangenen Einsätzen durchaus spannender. Ich habe Patrouillen zu Fuß oder mit dem Fahrzeug durchgeführt, habe Land und Leute kennengelernt, habe die Zeit im Schichtsystem in der Operationszentrale verbracht, aber in diesem Einsatz sitze ich im Stab des multinationalen Hauptquartiers und bin Sachbearbeiter. Mein Hauptkampfmittel ist die Tastatur.

Frage: Wie ist die Stimmung dort zur Advents- und Weihnachtszeit? Bekommt man während der Arbeit überhaupt etwas davon mit?

Jörg O.: Grundsätzlich versorgt die Bundeswehr uns mit Weihnachtsschmuck, Kerzen und einem Schokoladennikolaus. Aber die Hauptstütze in dieser Weihnachtszeit sind die heiß ersehnten Pakete von den Familien und Lebenspartnern. Mehrmals wöchentlich versorgt uns die Feldpost mit Briefen und Päckchen. Weihnachtskalender hängen nahezu in jedem Dienstzimmer, und überall stehen Schüsseln mit allen möglichen Leckereien von daheim.

Die richtige Weihnachtsstimmung bleibt allerdings aus. Sie schwingt mehr im Hintergrund durch den Tag mit, denn letztendlich steht stets der Auftrag im Vordergrund, und auf den wird sich auch konzentriert, trotz Weihnachtszeit.

Frage: Wie fühlt es sich an, an Weihnachten so weit weg von Familie und Freunden zu sein? Vermisst man seine Familie an solchen Tagen besonders?

Jörg O.: Für mich ist es nicht der erste Einsatz über Weihnachten. Ich persönlich finde, dass die Familie zu Hause immer etwas mehr leidet als wir in der Ferne, da ja zu Hause ein Platz leer bleibt – hier im Einsatz nicht. Hier im Einsatz ist nahezu jeder Tag gleich. Die Routine hilft einem über solche Tage schnell hinweg. Wir vermissen alle unsere Familien, Ehefrauen, Kinder, Eltern, aber dies nicht nur zu Weihnachten, sondern immer. Ähnlich wie Polizisten, Feuerwehrleute, Pflegekräfte und so weiter, die in wichtigen Berufen und Tätigkeiten an Weihnachten arbeiten und ihren Dienst leisten, steht auch bei uns die Professionalität, der Auftrag im Vordergrund, und nicht das Weihnachtsfest. Dennoch werden an den Weihnachtsfeiertagen die Tätigkeiten auf das Notwendigste reduziert, aber im Grunde bleiben es hier ganz normale Arbeitstage.

Frage: Sind die Kameraden eine Art „Ersatzfamilie“?

Jörg O.: Oh ja, immer – und das nicht nur zu Weihnachtszeit. Aber ich würde es Ersatzgemeinschaft nennen. Es entsteht immer ein kleine „Schicksalsgemeinschaft“ in solchen Einsätzen. Aber genau diese hilft mir sehr, um auch über eine lange Zeit hinweg die Stimmung hochzuhalten und mal nach Dienst auf andere Gedanken zu kommen.

Frage: Können Sie an Heiligabend mit Ihrer Familie telefonieren oder skypen? Und wie sieht das mit Geschenken aus?

Jörg O.: Dank den neuen Kommunikationstechnologien gibt es immer die Möglichkeit zu telefonieren, Videotelefonie oder den guten alten Weg der Feldpost zu nutzen. Diese Möglichkeit haben wir aber an jedem Tag. Mal mehr eingeschränkt, mal weniger schlechte Qualität, aber das ist stets möglich. In den ersten Einsätzen 2001/2002 sah das noch ganz anders aus. Im Zeitalter von Onlineverkaufsplattformen fällt es leicht für die Daheimgebliebenen, etwas zu bestellen. Pakete erreichen uns hier uneingeschränkt, allerdings mit einer kleinen Verzögerung.

Frage: Wie genau werden Sie Weihnachten feiern?

Jörg O.: Ich persönlich werde nach dem Dienst mal einen Film schauen, zum Sport gehen, die Pakete auspacken und spätabends mit den Lieben zu Hause telefonieren. Durch die Zeitverschiebung von dreieinhalb Stunden muss ich meinen Tag etwas anders strukturieren als zu Hause. Aber zusammengefasst: fast ein ganz normaler Tag im Einsatz.

Frage: Sind Einsätze über Weihnachten unbeliebt?

Jörg O.: Die Weihnachtszeit ist immer unbeliebt, genauso wie die Sommerferien. Aber die Beliebtheit hängt immer von der Einsatzdauer ab. Ich bin für sechs Monate hier und hatte die Wahl zwischen Sommer und Winter. Ich persönlich möchte aber den Sommer in Oldenburg mit der Familie genießen, dafür muss ich aber auf Kramermarkt, Weihnachten und den Grünkohl verzichten. Genauso wie auf den vorweihnachtlichen Shopping-Stress, das wiederum ist ein Vorteil, da mir dieser hier erspart blieb.