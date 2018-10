Wilhelmshaven Der Untreue-Prozess gegen den ehemaligen Wilhelmshavener Polizeichef Hans-Henning von Dincklage ist am Freitag in sich zusammengebrochen. Nach zwei Monaten Verhandlungsdauer wurde das eigentlich bis Ende Dezember terminierte Verfahren am Montag ohne jede Auflage und ohne Schuldfeststellung auf Kosten der Staatskasse eingestellt. Die 2. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichts hatte die Einstellung vorgeschlagen, weil sich der Verdacht auf unerlaubte private Nutzung von Dienstfahrzeugen in 81 von 90 angeklagten Fällen nicht bestätigt habe.

In den verbleibenden neuen Verdachtsfällen gehe es um einen theoretischen Schaden von 466,96 Euro. Da es kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung dieser Restfälle gebe und auch die mögliche Schuld nur als gering zu bewerten wäre, sei eine Einstellung des Verfahrens der geeignete Weg. Dem stimmten sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft zu.

Der Vorsitzende Richter Dr. Ralf Busch wandte sich nach der Verfahrenseinstellung an den Angeklagten: „Ich hoffe, Sie können jetzt Frieden und Ruhe finden.“ Soweit es in dem seit 2013 andauernden Verfahren Verzögerung durch die Justiz gegeben habe, entschuldige er sich dafür. Von Dincklage äußerte sich erleichtert darüber, dass die Vorwürfe gegen ihn nun vom Tisch seien. Er hoffe, dass nun auch bald das Disziplinarverfahren gegen ihn beendet werde.

Verteidiger Dr. Jürgen Restemeier erhob nach dem Verfahrensende im Gespräch mit der der NWZ schwere Vorwürfe gegen den amtierenden Polizeipräsidenten Johann Kühme, der in dieser Sache wesentliche Verantwortung trage und zudem versucht habe, dass Verfahren zu Lasten von Dincklages zu beeinflussen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius müsse nun prüfen, ob Kühme noch im Amt bleiben könne. Kühme selbst wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, sondern eine entsprechende Prüfung abwarten