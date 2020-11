Fördermittel: Wie können vier Millionen verschwinden?

Wilhelmshaven Das war am Wochenende die zentrale Frage in der Wilhelmshavener Kommunalpolitik und den sozialen Netzwerken: Wie können vier Millionen Euro Fördergelder des Landes in einem städtischen Krankenhaus verschwinden?

Mit fassungslosem Staunen wurde am Wochenende ein Bericht unserer Zeitung zur Kenntnis genommen, nach dem zurzeit vier Millionen Euro gesucht werden. Dabei handelte es sich um nicht verwendete Mittel aus einem 12-Millionen-Fördertopf, den das Klinikum Wilhelmshaven zur Renovierung von Operationssälen vom Land erhalten hatte.

Vor dem Rat der Stadt musste nun Oberbürgermeister Carsten Feist bekennen, er wisse nicht, wo die vier Millionen geblieben seien. Bei den Wilhelmshavener Kommunalpolitikern löste die Mitteilung teilweise helles Entsetzen aus, während es in den sozialen Netzwerken auch Spott und Hohn gab.

CDU-Kreisvorsitzender und Ratsherr Martin Ehlers, von Beruf Fachanwalt für Steuerrecht, mahnte gegenüber unserer Zeitung eine genaue Aufarbeitung des Vorgangs an: „Das muss umfassend aufgeklärt werden.“ Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Howard Jacques: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass vier Millionen Euro tatsächlich verschwinden.“ Sollten die Gelder im normalen Geschäftsbetrieb der Klinik versickert sein, stelle sich allerdings auch die Frage, warum den zuständigen Prüfern nichts aufgefallen sei.

Ratsherr Andreas Tönjes von der Partei „Die PARTEI“ stellte rechtliche Konsequenzen in Aussicht: „Ich hab zwar absolutes Vertrauen in das Unvermögen (oder heißt es Vermögenslosigkeit?) der Stadt – aber ein Rechtsgutachten, das die Unverantwortlichkeit aller Beteiligten bescheinigt, sollte man in Betracht ziehen.“

Der FDP-Kreisvorsitzende Michael von Teichman warb für eine Privatisierung der Klinik: „Es kommen immer mehr Dinge ans Tageslicht, die zeigen, dass die Kommunalpolitik kein Krankenhaus führen kann.“

Viele Bürger hoffen nun, dass sich letztlich die Staatsanwaltschaft einschaltet und die Angelegenheit überprüft.