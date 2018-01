Wilhelmshaven Als erste Fregatte im neuen Jahr läuft die Fregatte Sachsen am Freitag, 5. Januar, in den Einsatz aus. Sie wird am Einsatz „Eunavfor Med Operation Sophia“ im Mittelmeer teilnehmen.

Kernauftrag der Einheiten des Verbands ist, zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf der zentralen Mittelmeerroute beizutragen. Es werden dazu Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber auf hoher See und im internationalen Luftraum zwischen der italienischen und libyschen Küste eingesetzt. Sie überwachen das Seegebiet und tragen durch Aufklärungsergebnisse dazu bei, dass ein umfassendes Bild über die Aktivitäten von Schleusern entsteht.

Vor Ort wird die „Sachsen“ die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ ablösen, um dann ihren Beitrag an der Operation zu leisten. Sie darf dann auf Hoher See gegen Boote vorgehen, die von Schleppern genutzt werden.

Für Fregattenkapitän Mirko Wilcken (43), Kommandant der „Sachsen“, ist es der erste Einsatz mit seiner Besatzung, nachdem er vor fünf Monaten das Kommando übernommen hat.

„Die Fregatte Sachsen wird einen wertvollen Beitrag dazu leisten, Schleusernetzwerke zu identifizieren und die Bewegungsfreiheit derjenigen einzuschränken, die hunderte Menschen auf seeuntauglichen Booten zusammendrängen, um daraus Profit zu schlagen“, so der Kommandant. Seit Beginn der Beteiligung deutscher Schiffe an der Seenotrettung im Mittelmeer im Mai 2015 retteten deutsche Marinesoldaten rund 22 000 Menschen aus Seenot. Insgesamt wurden durch Einheiten der Operation „Sophia“ in über 250 Einsätzen mehr als 40 000 Menschen aus Seenot gerettet.

Die Operation trägt übrigens einen bedeutsamen Namen: „Sophia“ ist nach einem somalischen Mädchen benannt, das am 24. August 2015 an Bord der Fregatte „Schleswig-Holstein“ zur Welt kam, nachdem die Mutter gerettet worden war.

25 europäische Nationen beteiligen sich mit durchschnittlich 1200 Soldaten und Zivilpersonal.

Eunavfor Medsteht für European Union Naval Force – Mediterranean und ist eine multinationale militärische Krisenbewältigungsoperation der EU zur Bekämpfung von Menschenschmuggel