Wilhelmshaven Ahaaron Dishon hat in Polen den Holocaust überlebt, ein Arbeitslager in Sibirien und eine haarsträubende Flucht übers Mittelmeer auf einem völlig überfüllten Flussdampfer. Jetzt steht der 84-Jährige wieder auf deutschem Boden, den er vor 71 Jahren eigentlich für immer verlassen wollte. „Die Historie ist vorbei, das Kapitel von damals geschlossen“, sagt Dishon, „wir müssen jetzt nach vorn schauen“.

Dishon und weitere Holocaust-Überlebende sind mit ihren Angehörigen aus Israel und den USA noch einmal nach Norddeutschland gereist, um ehemalige Internierungslager zu besuchen. Dort waren zeitweise rund 4500 Juden unter Zwang einquartiert, nachdem sie gerade die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden hatten. Eine neue Gedenkstele in Wilhelmshaven erinnert seit Freitag an die Irrfahrt jüdischer Flüchtlinge im Jahr 1947 mit dem Schiff „Exodus“ nach Palästina.

1947 scheitert unter dramatischen Umständen der Versuch von Juden aus ganz Europa, mit der „Exodus“ im damaligen Palästina anzulanden. Die britische Regierung will die Einwanderung in ihrem Mandatsgebiet verhindern, um Spannungen zwischen Juden und Arabern zu verhindern. Die Royal Navy rammt und entert die „Exodus“. Die traumatisierten Flüchtlinge werden ausgerechnet nach Deutschland geschickt. In Hamburg werden die Menschen von Bord geprügelt, weil sie das Land der Massenmörder und Konzentrationslager nicht betreten wollen.

Danach kommen die Flüchtlinge in Emder und Wilhelmshavener Wehrmachtskasernen hinter Stacheldraht. Ahaaron Dishon ist zwölf Jahre alt, als er nach der gescheiterten Flucht das zerstörte Emden sieht. „Die ganze Stadt war durch Bomben völlig platt, nur sieben oder acht Türme ragten hervor – das waren die Luftschutzbunker“, erinnert sich Dishon.

Einige Flüchtlinge sterben in den Lagern, andere werden geboren – so wie Cwi Chatkewicz, der heute in der israelischen Hafenstadt Haifa lebt und die Gedenkfahrt nach Norddeutschland organisiert hat. „Wir halten hier gemeinsam mit den Deutschen die Erinnerung wach. Damit bauen wir eine Brücke zwischen beiden Völkern“, freut sich der 71-Jährige besonders über das Interesse junger Menschen an der Geschichte der verfolgten Juden. 2017 besuchten etwa Emder Schüler die Feier zum 70. Jahrestag der „Exodus“-Fahrt in Haifa.