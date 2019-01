Wilhelmshaven „Am Anfang war Gewalt“. Unter diesem Titel beschreibt der irische Historiker Mark Jones die zunehmende politische Gewalt, die den Aufbau der Weimarer Republik seit der Revolution 1918 begleitete. Vor allem in der Hauptstadt Berlin war die Suche nach einer neuen politischen Ordnung von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der extremen Linken, der die USPD, die Kommunisten und die Spartakisten zuzurechnen sind, und der SPD-Regierung begleitet worden. SPD und USPD, die in den letzten Monaten des Jahres 1918 noch eine gemeinsame Regierungskoalition gebildet hatten, hatten sich über die Frage des Weges der politischen Neuordnung entzweit. Während die SPD den Weg der Parlamentarisierung durch Wahlen zu einer Nationalversammlung anstrebte, favorisierte die USPD ein Rätesystem, das jedoch im Reichsrätekongress eine deutliche Absage erhalten hatte. Seit Weihnachten 1918 wurde dieser Konflikt zunehmend gewaltsam ausgetragen, wobei die SPD-Regierung sich der Unterstützung von Freikorpsverbänden versicherte, deren Grundausrichtung nichtsdestotrotz republikfeindlich war.

Im Januar 1919 erfasste die politische Gewalt auch die Jadestädte. Vorangegangen war auch hier ein Auseinanderdriften der Kräfte, die anfänglich die Revolution gemeinsam getragen oder sich doch nolens volens in dieser miteinander arrangiert hatten. So hatte der im November 1918 zum Präsidenten der Republik Oldenburg-Ostfriesland ausgerufene USPD-Politiker Bernhard Kuhnt, der in Personalunion dem Wilhelmshavener 21er-Rat und der Direktoriumsregierung in Oldenburg vorstand, zunehmend an Autorität verloren. Denn immer häufiger verbaten sich die Oldenburger die Einmischung aus Wilhelmshaven.

Als schließlich der Oldenburger SPD-Politiker Paul Hug vor dem Wilhelmshavener USPD-Angehörigen Bernhard Kuhnt auf der Kandidatenliste für die Nationalversammlungswahlen nominiert wurde, eskalierte der latente Konflikt. Eilig stellte die USPD eine eigene Kandidatenliste für die anstehenden Wahlen auf. Um sich eine Parteizeitung zu verschaffen, beschlagnahmte die USPD Wilhelmshaven-Rüstringens am 9. Januar das „Wilhelmshavener Tageblatt“.

Neben diesem Ereignis wirkte der Berliner Januaraufstand als Katalysator für die Wilhelmshavener Ereignisse. Eine Woche nach der Berliner KPD Gründung hatte sich in Wilhelmshaven eine eigene Ortsgruppe der KPD gegründet. Die Wilhelmshavener Berufssoldaten warfen nun dem 21er Rat vor, letztlich nur deren Politik zu verfolgen. Nach einem kurzfristigen Einigungsversuch zwischen den Kommunisten und den Berufssoldaten am 9. Januar eskalierte der Konflikt am 11. Januar: Bewaffnete Kommunisten besetzten ihrerseits die „Wilhelmshavener Zeitung“ zur Herausgabe einer eigenen Parteizeitung.

Daraufhin setzten die Berufssoldaten Kuhnt fest und erpressten sich dadurch drei Sitze im 21er Rat. Dies wiederum hatte Arbeitsniederlegungen auf der Werft und Massendemonstrationen am 13. Januar zur Folge, auf die eine von den Berufssoldaten und bürgerlichen Parteien organisierte Gegendemonstration folgte. Die Aktion der Berufssoldaten veranlasste wiederum die Kommunisten, Neuwahlen zum 21er-Rat unter Ausschluss der drei Berufssoldatenvertreter zu fordern. Die Forderung wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Befördert durch die Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts in Berlin am 15. Januar und durch die Misserfolge der radikalen Linken in den Nationalversammlungswahlen am 19. Januar 1919 entschieden sich die Kommunisten zur gewaltsamen Durchsetzung ihrer Ziele: Am 27. Januar 1919 besetzten sie Bahnhof, Post, Fernsprechamt, Lebensmittelämter und Rathäuser in Wilhelmshaven und Rüstringen. Sie proklamierten die sozialistische Räterepublik Wilhelmshaven. Nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche forderten sie die Arbeiter zur Solidarisierung auf und verhängten das Standrecht. Die noch bestehenden Truppenkörper erklärten sie für aufgelöst. Die „neue Wehrmacht der sozialistischen Räterepublik Wilhelmshaven“ sollte die „Rote Garde“ sein. Um diese besolden zu können, wurden der Reichsbankstelle in Wilhelmshaven am 27. Januar mehr als 7 000000 Mark geraubt.

Der Solidaritätsappell stieß ins Leere. Die Einwohner Wilhelmshavens stellten sich nahezu geschlossen gegen die Aktion der Kommunisten. Am Abend des 28. Januar gingen die Berufssoldaten – aus denen wenig später die berüchtigte Brigade Ehrhardt hervorgehen sollte – gegen die Anweisung des noch verhandelnden 21er-Rats gewaltsam mit Artillerie gegen das Hauptquartier der Kommunisten in der Tausendmann- Kaserne vor. Um 3 Uhr morgens räumten sie diese. Acht Kommunisten waren ums Leben gekommen, 46 verwundet. Dieses rigide Vorgehen wiederum erbitterte die Arbeiter, die sich bis dahin gegen die Ziele der Kommunisten gewandt hatten, weil es die Ohnmacht zwischen den Extremen auf der Rechten wie der Linken deutlich machte.

Unter Mediation des 21er-Rates wurde in den Folgetagen ein Kompromiss ausgehandelt, dem Arbeiter wie Berufssoldaten zustimmten. Er erklärte, die Reichsregierung anzuerkennen, übertrug beiden Gruppen den Sicherheitsdienst und kündigte ansonsten Neuwahlen zum 21er Rat an. Kuhnt wurde beurlaubt und später in Oldenburg verhaftet. Bei den Neuwahlen zum 21er-Rat wurde kein USPD-Angehöriger mehr wiedergewählt, die Mehrheit seiner Mitglieder gehörte der regierenden SPD an. Am 21. Februar wurde er nach Besetzung der Jadestädte durch das Landesschützenkorps von Roeder aufgelöst. Vier Monate Revolution in Wilhelmshaven waren zu Ende.