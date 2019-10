Wilhelmshaven /Hamburg /Hannover Auch zehn Monate nach der Havarie des Containerriesen „MSC Zoe“ laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Vor allem in den Niederlanden tun die Behörden alles, um die Ursache aufzuklären und eine Wiederholung zu verhindern.

Mit großem Aufwand wird derzeit in der Schiffbau-Versuchsanstalt Wageningen versucht, in einem Modellversuch die Ereignisse nachzustellen. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Seeboden, Wetter und Wellenbildung im Wattenmeer grundsätzlich zu erforschen.

Für großes Aufsehen sorgt unterdessen ein TV-Bericht des niederländischen Magazins „Zembla“. Demnach wurde unmittelbar nach der Havarie bei der Untersuchung der „MSC Zoe“ durch die Hafenstaatkontrolle in Bremerhaven unter anderem eine defekte Black Box und Verstöße gegen die Ruhezeiten bemängelt. Auf Nachfrage der NWZ bestätigte ein Sprecher der in Hamburg ansässigen Dienststelle Schiffssicherheit entsprechende Aussagen in dem internen Kontrollbericht.

Bestritten wird allerdings, dass die ebenfalls in dem Bericht erwähnten Rumpfschäden durch ein Aufsetzen auf den Meeresboden verursacht wurden. Zwar sei es richtig, dass die Wasserschutzpolizei ein Aufsetzen auf dem Grund als „wahrscheinlich“ eingestuft und eine Untersuchung des Schiffs durch Taucher empfohlen hatte, doch seien die sichtbaren Schäden laut Kontrollbericht oberhalb der Wasserlinie durch herabfallende Container entstanden.

Ob also eine Bodenberührung im Wattenmeer das schwere Schiffsunglück ausgelöst hat, sei weiterhin nicht geklärt, sagt auch der Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen (BSU) in Hamburg, Ulf Kaspera. Er betont zudem, die für ihn erforderlichen Daten des Datenrekorders trotz der festgestellten Probleme erhalten zu haben. „Das, was wir brauchen, wurde ausgelesen.“

Die scheinbaren Widersprüche in den Aussagen der Ermittler erklären sich möglicherweise durch die Aufgabenteilung, auf die sich die Experten aus Deutschland, der Niederlande und Panama verständigt haben.

Da jedes Land nur einen Teilaspekt untersucht, sind nicht alle Fakten für jeden von Belang. Panama, unter dessen Flagge die „MSC Zoe“ fährt, untersucht beispielsweise lediglich Verstöße, die die Besatzung des Schiffes betreffen.

Die Sicherheit in der Containerschifffahrt und die Havarie der „MSC Zoe“ waren am Donnerstag auch Thema im Landtag in Hannover. Eine Forderung während der Debatte war, die küstennahe Route künftig für große Schiffe zu sperren. Ein solches Verbot gibt es bereits für große Tank- und Gastankschiffe.

Die „MS Zoe“ hatte eine Strecke gewählt, auf der die Fahrtrinne zum Teil nur 17 Meter tief ist. Das Schiff hatte bei der Havarie 12,7 Meter Tiefgang, wobei dieser in der Sturmnacht durch die starken Rollbewegungen des 59 Meter breiten Schiffs erheblich größer gewesen sein dürfte.

Für weiterreichende Maßnahmen zum Schutz des Wattenmeers vor Seeunfällen hatten sich die Grünen mit einem separaten Antrag stark gemacht. Die Hafenordnungen in Niedersachsen müssten so geändert werden, dass nur Schiffe mit ordentlich verzurrter Ladung einlaufen dürften, so die Forderung.