Wilhelmshaven Viele Familienangehörige mit ihren Kindern haben am Mittwoch die Fregatte „Bayern“ von ihrem Stützpunkt in Wilhelmshaven verabschiedet. Das Schiff legte im Morgennebel zu einem Nato-Einsatz im Mittelmeer ab und nahm Kurs auf die Ägäis. Dort soll die Fregatte den Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ ablösen. Er wird Ende März in Wilhelmshaven zurück erwartet.

Die „Bayern“ soll bei dem Nato-Einsatz die griechische und türkische Küstenwache und die europäische Frontschutzagentur Frontex unterstützen, die gegen Schlepper-Netzwerke vorgehen. Die Rückkehr der Fregatte in Wilhelmshaven ist Ende August geplant.