Großfamilienstreit: Eskalation vereitelt

Nienburg Angehörige zweier rivalisierender Großfamilien sind in Nienburg erneut in Streit geraten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten Beamte eine Eskalation verhindern. Sie stellten Waffen und waffenähnliche Gegenstände sicher, darunter fünf Messer, zwei Pfeffersprays, einen abgebrochenen Golfschläger und eine Eisenstange. Ein Polizist wurde beleidigt, gegen ihn wurden Todesdrohungen ausgestoßen. Zwei 19 und 29 Jahre alte Männer bewarfen Beamte mit einer Blumenvase und einer Bierflasche. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.