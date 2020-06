Polizeiakademie Nienburg: SPD-Chefin rudert nach Rassismus-Äußerung zurück

Nienburg Nach scharfer Kritik an ihren Rassismusvorwürfen rudert SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken zurück. Sie habe die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen wollen, sagte sie am Donnerstag.

Esken war dazu eigens zur niedersächsischen Polizeiakademie in Nienburg gefahren. Sie hatte die Akademie auf Einladung von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) besucht, nachdem ihre Äußerungen auch für Widerspruch aus der eigenen Partei gesorgt hatten. Esken hatte gesagt: „Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, der erkannt und bekämpft werden muss.“

Pistorius wehrte sich jedoch dagegen, nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt einen Zusammenhang zwischen den schrecklichen Vorfällen in den USA und der Situation in Deutschland herzustellen. „Die amerikanische Situation ist eine völlig andere“, sagte er. „Die deutsche Polizei wird völlig anders ausgewählt und ausgebildet.“

Scharfe Kritik kam auch vom Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen, Dietmar Schilff. Wer den Zusammenhang mit den USA herstelle, bringe die Kollegen bewusst in Misskredit, sagte er der NWZ.

Am Donnerstag klang dann auch Esken ganz anders: „Eines ist klar, Polizisten wollen keine Rassisten in ihren Reihen“, sagte sie. Bei der Polizei handele es sich um eine Berufsgruppe, in der es keine schwarzen Schafe geben dürfe. Sie sei sich sicher, dass der überwiegende Teil der Polizisten das genauso sehe.