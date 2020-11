Wolf-Abschuss sorgt weiter für Streit

Nienburg Im Streit um den Abschuss des Leitwolfs des sogenannten Rodewalder Rudels im Kreis Nienburg haben Umweltschützer eine Klage angekündigt. Am Montag hatte das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht eine Abschussgenehmigung des Landes für rechtmäßig erklärt. Der Freundeskreis freilebender Wölfe will nun gegen diese Entscheidung klagen. Ein Sprecher zweifelte die Annahmen des Umweltministeriums an, der Wolf werde weiterhin Pferde oder Rinder reißen.