Unerlaubte Tiefflüge über Nordhorn

Nordhorn Bei militärischen Tiefflügen über der Region Nordhorn in der Grafschaft Bentheim sind einige Maschinen zu tief geflogen. Die Flugzeuge der niederländischen Streitkräfte hätten in der vergangenen Woche die Mindestflughöhe im Bereich der eingerichteten Lärmschutzzone um den Ortsteil Klausheide mehrfach unterschritten, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Er berief sich bei seinen Äußerungen auf das Luftfahrtamt der Bundeswehr, das Radardaten auswertete.

Nach den Flügen am 24. Januar habe sich die Stadt Nordhorn nach zahlreichen besorgten Anrufen und E-Mails aus der Bevölkerung an das Amt gewandt, so der Sprecher weiter. Die Stadtverwaltung erwarte nun eine lückenlose Aufklärung durch das Verteidigungsministerium, erklärte Bürgermeister Thomas Berling (SPD) am Mittwoch.