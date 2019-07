Nordwesten Welche Auswirkungen die Stellenstreichungen auf den Nordwesten haben, konnte die Deutsche Bank am Montag noch nicht sagen. „Für konkrete Details ist es noch zu früh“, erklärte Deutsche-Bank-Pressesprecher Christian Hotz unserer Zeitung.

Grafik-Diagramm Nr. 30509, Querformat 110 x 85 mm, Stellenabbau bei der Deutschen Bank; Grafik: A. Zafirlis

Dr. Stefan Janßen, Professor für Bankbetriebslehre und Betriebswirtschaftslehre an der Jade-Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, hält die Neuausrichtung jedoch sowohl für das Institut als auch für den Nordwesten grundsätzlich für „eine gute Nachricht“.

Die Deutsche Bank hat sechs Filialen im Oldenburger Land und Ostfriesland – nämlich in Delmenhorst, Leer, Norden, Oldenburg, Vechta und Wilhelmshaven sowie zwei Finanzagenturen in ihrem Auftrag in Aurich und Cloppenburg. Dazu kommen zahlreiche Filialen der Postbank. Diese gehört zur Deutschen Bank.

Dass sich das Institut künftig auf Unternehmen und Privatkunden konzentrieren möchte, hält Janßen für eine gute Strategie. „Die Filialen im Nordwesten sind im Kundengeschäft tätig, hier sollte es also nicht zu einem Abbau kommen, sondern eher zu einer Verbesserung des Angebots“, sagte der Bankenexperte unserer Zeitung.

Dadurch, erklärte Janßen, könne die Deutsche Bank den Wettbewerbsdruck auf andere Banken und Sparkassen erhöhen. „Mehr Wettbewerb führt zu besseren Angeboten und niedrigeren Preisen für die Dienstleistungen. Und das ist doch eine gute Nachricht für die Privatkunden, Gewerbetreibenden und Unternehmen hier.“