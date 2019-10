Nordwesten Tausende von Kranichen ziehen auf ihrem Weg von Skandinavien nach Südwesteuropa über Niedersachsen – im langjährigen Vergleich sind es allerdings eher wenige Tiere, die im Land Station machen. „Am Wochenende haben wir in der Diepholzer Moorniederung rund 23 400 Kraniche gezählt“, sagte Kerrin Obracay, die beim Bund für Umwelt und Naturschutz in der Dümmer-Region in Wagenfeld die Zählungen koordiniert.

In anderen Jahren seien Mitte Oktober auch schon 40 000 Kraniche im Diepholzer Moor gewesen.

Ein Grund sei der nach zwei trockenen Jahren immer noch zu niedrige Wasserstand in den Mooren. Vor einem Jahr hätten Mitte Oktober rund 25 000 Tiere in der Region gerastet.

Aber auch in anderen Gebieten der Region sind derzeit Kraniche anzutreffen, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung mitteilte. So lassen sich Kraniche unter anderem in der Gegend südlich von Vechta, im Goldenstedter Moor und im Venner Moor beobachten. Der Nabu bietet entsprechende Exkursionen an. Informationen dazu sind auf der Internetpräsenz des Nabu zu finden.

Kraniche überqueren Norddeutschland zweimal im Jahr: Im Frühjahr fliegen sie aus ihren Überwinterungsgebieten in Spanien, Frankreich und Nordafrika in die Brutgebiete nach Skandinavien, Finnland, Polen, Russland und ins Baltikum. Im Herbst kehren sie in die Mittelmeerregion zurück. Auf ihrem Weg Richtung Westen sammeln sie sich erst in der Rügen-Bock-Region (Vorpommern). Dort wurde in der vergangenen Woche die Rekordzahl von 86 000 Vögeln gezählt.

„Die Kraniche sind dort aus Skandinavien angekommen, aber die Zugbedingungen sind nicht so ideal, dass sie sofort weiterfliegen“, erläuterte Obracay. Im Gegensatz zum Frühjahr, wenn die Vögel rasch zu ihren Brutplätzen müssten, hätten die Kraniche im Herbst Zeit für ihre Reise.

Die Vögel benötigen als Rastplätze Regionen, wo sie im flachen Wasser stehend schlafen können und außerdem genügend Nahrung finden. In Niedersachsen seien die eigentlich idealen Moore mittlerweile zu trocken. Dort gibt es noch zwölf weitere Rastplätze wie das Teufelsmoor oder das Tister Bauernmoor bei Bremen.

Der Regen der vergangenen Tage sei zwar in den Mooren angekommen, aber die extremen Niederschlagsdefizite seien noch längst nicht ausgeglichen. Der Kranich wird in seinem Bestand als nicht gefährdet betrachtet, steht aber trotzdem als streng geschützte Art unter Naturschutz.

In vielen europäischen und asiatischen Kulturen hatte der Kranich eine große Bedeutung als Symbol für Wachsamkeit und Klugheit. Er galt als „Vogel des Glücks“.