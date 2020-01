13 muslimische Gräber geschändet

Northeim Auf dem muslimischen Teil des Friedhofs in Northeim haben unbekannte Täter 13 Gräber beschädigt. Es seien Grabsteine umgestoßen, Pflanzen herausgerissen und Grabschmuck zerstört worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hinweise auf Täter und Motiv gebe es noch nicht, erklärte ein Sprecher. Bereits Ende 2018 waren in Northeim mehrere muslimische Gräber geschändet worden.