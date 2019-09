Lkw mit Batterien brennt auf A 7

Northeim Auf der Autobahn 7 ist am Dienstag ein mit Altbatterien beladener Lastwagen in der Nähe von Northeim in Brand geraten. Vermutlich hätten sich die Batterien selbst entzündet, teilte die Polizei in Göttingen mit. Die A 7 wurde in Richtung Norden gesperrt. Am Nachmittag hatte sich ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet. Das Feuer auf dem Gefahrgut-Lkw wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der ausgebrannte Lastwagen sollte abgeschleppt werden.