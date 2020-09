Mann will zwei Jungen in sein Auto ziehen

Northeim Die Polizei in Northeim hat einen Mann festgenommen, der versucht hat, zwei kleine Jungen gewaltsam in sein Auto zu ziehen. Dafür habe er die beiden acht und elf Jahre alten Kinder unabhängig voneinander vor einer Grundschule angesprochen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach Angaben der Polizei hat der Mann in beiden Fällen versucht, die Kinder in sein Auto zu ziehen, doch beide Jungen konnten sich befreien und flüchten. Nach einer schnell eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den wegen einer anderen Sexualstraftat bereits vorbestraften Mann noch am Freitag festnehmen. Gegen ihn wird nun ermittelt.