Nürnberg Die bayerische AfD zieht als einzige Partei ohne einen Spitzenkandidaten in die Landtagswahl in vier Monaten. Dafür entschieden sich die Mitglieder am Samstag bei einem Parteitag in Nürnberg mit deutlicher Mehrheit. Inhalte seien in der AfD wichtiger als Gesichter, hieß es zur Begründung. Die Landtagswahl ist am 14. Oktober. Umfragen sehen die AfD auf dem Weg zur zweitstärksten Kraft in Bayern.