Nürnberg Die Situation der Pflege in der alternden Gesellschaft ist zu einem zentralen Thema der deutschen Politik geworden. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat anlässlich des Internationalen Tages der Pflege eine Analyse des Arbeitsmarkts in Alten- und Krankenpflege vorgelegt. Die wichtigsten Daten:• Im Juni 2018 belief sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege auf 1,6 Millionen. Darunter waren 583 000 Altenpflegekräfte sowie 1,1 Millionen Krankenpflegekräfte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Zunahme von 45 000. Knapp die Hälfte dieses Wachstums geht auf Helfertätigkeiten zurück. Diese nahmen um 22 000 zu.• Vier von fünf Erwerbstätigen in der Alten- und Krankenpflege sind Frauen. In der Altenpflege liegt ihr Anteil mit 84 Prozent noch etwas höher als in der Krankenpflege mit 80 Prozent.• 57 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Bereich arbeiten in Teilzeit oder sind geringfügig beschäftigt. 2018 waren 44 Prozent der Krankenpflegekräfte und 56 Prozent der Altenpflegekräfte in Teilzeit tätig (gesamter Arbeitsmarkt: 28 Prozent). Dabei arbeiten rund 62 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer in Teilzeit.• Von den 583 000 Beschäftigten in der Altenpflege waren rund 313 000 Personen als examinierte Fachkraft tätig. 270 000 Beschäftigte gingen einer Tätigkeit als Altenpflegehelfer nach. Die Zahl der Beschäftigten in der Altenpflege wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 21 000.• Von den 1,06 Millionen Krankenpflegekräften waren 770 000 examinierte Fachkräfte. Der Helferanteil ist mit 170 000 Personen deutlich geringer als in der Altenpflege. Die Zahl der Beschäftigten in der Krankenpflege nahm gegenüber dem Vorjahr um 24 000 zu. • Das mittlere Bruttoentgelt vollzeitbeschäftigter Fachkräfte in der Krankenpflege lag 2017 mit 3314 Euro pro Monat über dem für alle Fachkräfte (2965 Euro). Das mittlere Bruttoentgelt vollzeitbeschäftigter Altenpflegefachkräfte war mit 2746 Euro hingegen um einiges geringer. Entsprechendes zeigt sich auch bei Pflegehelfern: Das mittlere monatliche Bruttoentgelt von Krankenpflegehelfern betrug 2494 Euro, das von Altenpflegehelfern 1944 Euro.• Lag der Anteil der Ausländer an den beschäftigten Altenpflegern 2014 noch bei knapp acht Prozent, hat er sich bis 2018 auf zwölf Prozent erhöht. Bei Krankenpflegern stieg der Anteil von fünf Prozent 2014 auf sieben Prozent 2018. Der Ausländeranteil in der Pflege insgesamt liegt mit neun Prozent etwas unter dem Anteil bei allen Beschäftigten (zwölf Prozent).• In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Beschäftigten, die über ein Leiharbeitsunternehmen in der Pflege tätig sind, zugenommen. Waren es 2014 noch rund 12 000 Leiharbeitnehmer in der Krankenpflege, so waren es 2018 schon 22 000. Auch in der Altenpflege ist die Zahl der Leiharbeiter in den vergangenen fünf Jahren von gut 8000 auf 12 000 im Jahr 2018 gestiegen.• Die Arbeitslosigkeit in der Alten- und Krankenpflege war in den vergangenen Jahren rückläufig und befindet sich, insbesondere in der Krankenpflege, auf sehr niedrigem Niveau. Die berufsspezifische Arbeitslosenquote in der Krankenpflege lag 2018 im Durchschnitt bei 1,0 Prozent. Selbst für Helfer, die üblicherweise eine höhere Arbeitslosigkeit aufweisen, lag sie unter drei Prozent (2,8 Prozent). In der Altenpflege lag die berufsspezische Arbeitslosenquote im Jahr 2018 bei 5,1 Prozent. Hier fällt der Unterschied zwischen den Qualifikationsniveaus kräftiger aus: Bei Altenpflegefachkräften ist sie mit 1,0 Prozent deutlich nie­driger als bei Altenpflegehelfern mit 9,4 Prozent.• Im Jahresdurchschnitt 2018 waren 30 700 Altenpflegekräfte in Deutschland arbeitslos gemeldet. Das waren 1400 weniger als im Vorjahreszeitraum. Altenpflegekräfte sind im Durchschnitt 54 Tage weniger arbeitslos als alle Arbeitslosen. Bei Fachkräften ist die Arbeitslosigkeitsdauer mit durchschnittlich 118 Tagen sogar nur halb so lang wie bei allen Fachkräften.• Der Fachkräftemangel in der Altenpflege zeigt sich ausnahmslos in allen Bundesländern. Gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte und -spezialisten sind im Bundesdurchschnitt 183 Tage vakant. Das sind 63 Prozent mehr als die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe.