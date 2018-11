Nürnberg Dank robuster Wirtschaft und Herbstaufschwung ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland auf ein Rekordtief gefallen. Nie seit der Wiedervereinigung waren weniger Arbeitssuchende im Land ohne Job als im November. Die Zahl der Arbeitslosen ging in dem Monat auf 2,186 Millionen zurück, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit. Das sind 18 000 Jobsucher weniger als vor einem Monat. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl um 182 000 ab. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent zurück.

„Das ist ein schönes Ergebnis zu Weihnachten“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei für diesen Monat kräftig ausgefallen. Für 2019 sei keine Trendwende in Sicht. „Es geht weiter runter“, sagte Scheele.

Auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit habe es überdurchschnittliche Besserung gegeben. Im November waren rund 764 000 Menschen ein Jahr oder länger ohne Job. Das sind 97 000 weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der Jobsucher, die derzeit Förderprogramme der Arbeitsagenturen und Jobcenter absolvieren, trübt das positive Arbeitsmarkt-Bild jedoch etwas: Rechnet man diese dazu, gab es in Deutschland zuletzt 3,135 Millionen Menschen ohne Arbeit. Doch auch diese Zahl ging zurück – saisonbereinigt um 18 000 im Vergleich zum Vormonat und um 224 000 im Vergleich zum Vorjahr.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegte sich dagegen weiter auf hohem Niveau. Bei der Bundesagentur waren im November etwa 807 000 offene Stellen gemeldet – 35 000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Erwerbstätigen lag laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes im Oktober bei 45,24 Millionen – das ist ein Plus von 37 000 gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 559 000 Erwerbstätige mehr.