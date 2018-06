Nürnberg Die Probleme bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 sind nach Ansicht des früheren Chefs des Flüchtlingsamts Bamf, Frank-Jürgen Weise, auf mangelnde Weitsicht früherer Verantwortlicher zurückzuführen. „Das Ansteigen der Flüchtlingszahlen wurde zu spät bemerkt, da es kein Controlling gab“, sagte Weise. Der frühere Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit hatte vorübergehend auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (Bamf) geleitet.

Dabei habe wohl auch eine Rolle gespielt, dass die Behörde lange nicht im Fokus der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit gestanden habe, „weil das Thema Asyl lange Zeit scheinbar gut lief“. Es habe keinen Druck für Veränderungen gegeben. „Statt in guten Zeiten für schlechte vorzusorgen, hat man die Dinge laufen lassen.“

Als die Zahl der Flüchtlinge 2015 dann plötzlich stark gestiegen sei, habe die damalige Behördenleitung mit Präsident Manfred Schmidt an der Spitze zwar um mehr Stellen gebeten, „aber vielleicht die Dramatik der Lage nicht deutlich genug gemacht“, sagte Weise, ohne Schmidt namentlich zu nennen. „Und im Herbst 2015, als schlagartig Hunderttausende kamen, war es zu spät. Wir mussten gleichzeitig Krisenmanagement betreiben und die gravierenden Mängel im Bamf reparieren.“

Allerdings hätte nach Weises Einschätzung auch die damals von Schmidt geforderte Personalaufstockung das Problem nicht gelöst. „Es fehlte ja an einer Aufbau- und Ablauforganisation, an geeigneter Führung, die IT war um 20 Jahre zurück. Wenn man die BA als Vorbild nimmt, dann hätte eine umfassende Reform des Bamf vier Jahre vor dem starken Ansteigen der Flüchtlingszahlen beginnen müssen, um für den Krisenfall gerüstet zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, was auf uns zukommt“, gab Weise zu bedenken.

Der ehemalige Leiter war im Bremer Asylskandal zuletzt selbst unter Druck geraten. So hatte ihm in der Vorwoche der Gesamtpersonalratsvorsitzende Rudolf Scheinost vorgeworfen, Bamf-Entscheider seinerzeit angehalten zu haben, „Schnelligkeit über Sorgfalt und Qualität“ zu stellen. Die Bremer Vorgänge stufte Weise als „kriminellen Einzelfall“ ein.