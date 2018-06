Nürnberg AfD-Chef Alexander Gauland hat seine relativierende Äußerung über die Nazi-Zeit als „missdeutbar und damit politisch unklug“ bezeichnet. „Ich habe nichts bagatellisieren, sondern die moralische Verkommenheit von Hitler und seinen Spießgesellen ausdrücken wollen“, sagte Gauland am Samstag in Nürnberg. Er trat dort beim Parteitag der bayerischen AfD auf und sagte in seiner Rede, wegen des NS-Regimes habe es 50 Millionen Tote und darunter sechs Millionen ermordete Juden gegeben – dies „kann mit dem von mir verwendeten Begriff nicht angemessen ausgedrückt werden“. Er fügte hinzu: „Und deshalb war der Begriff eben eine Dummheit.“

Gauland hatte beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative gesagt: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“