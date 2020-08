Null Toleranz von Anfang an gegenüber Clans

Frage: Wie stark sind kriminelle Clans und worauf basiert ihre Macht?

Middelberg: Das Bundeslagebild des BKA zur Organisierten Kriminalität von 2018 zeigte im Bereich Clankriminalität bereits damals die enorme Dimension des Problems: In Bund und Ländern wurden 45 Verfahren mit 654 Tatverdächtigen erfasst. Das nun vor Kurzem von der unionsgeführten Landesregierung in NRW vorgestellte Lagebild Clankriminalität 2019 bestätigt diesen traurigen Befund: Allein in NRW gibt es 111 aktive Clans und rund 3800 Tatverdächtige, die 2019 mehr als 6100 Straftaten begangen hatten.