Nwz-Interview Mit Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers: „Deutliche Verschlechterung auch fürs Tierwohl“

Frage: Herr Ehlers, der Bundesrat hat neue Richtlinien zur Schweinehaltung beschlossen. Die umstrittene Fixierung von Sauen in „Kastenständen“ soll nach einer Übergangszeit nicht mehr zulässig sein. Wie beurteilen Sie das Ergebnis?

Ehlers: Wir sind enttäuscht von dem Ergebnis. Die Übergangszeiten von fünf bzw. acht nach Bauantragstellung bis 15 Jahren hätten wir mit Magenschmerzen noch ertragen. Aber die zusätzlichen fünf Quadratmeter pro Tier im Deckzentrum und die nicht sachgerechte Haltung während der Rausche sind nicht mehr akzeptabel. Aus Sicht des Landvolks wurde eine rote Linie überschritten, denn die Regelung geht sogar über die Bio-Verordnung der EU hinaus. Selbst unsere Bio-Betriebe müssen nun umbauen.

Frage: Wie viele Betriebe sind betroffen? Welche Kosten kommen auf die Tierhalter zu?

Ehlers: Rund 1700 Betriebe in Niedersachsen sind betroffen. Auf die Schweinehalter kommt ein erheblicher Kostenaufwand zu, zumal auch die Abferkelplätze umgebaut werden müssen.

Frage: Was passiert jetzt?

Ehlers: Viele Sauenhalter und Ferkelerzeuger sehen für sich keine Perspektive mehr, geben auf oder die Betriebe müssen zunächst Arbeitskräfte entlassen. Bereits bei der zurückliegenden Änderung der Sauenhaltung im Jahre 2013 haben wir einen extremen Strukturwandel feststellen können. Schon heute kommt jedes vierte Ferkel aus dem benachbarten EU-Ausland, um den Bedarf in Deutschland zu decken. Ich befürchte, dass es eine massive Verlagerung der Produktion in Richtung Osteuropa und Spanien geben wird.

Frage: Worauf gründet sich Ihre Befürchtung?

Ehlers: Leider gibt es beim Tierwohl keine Einigkeit in Europa. Wir liegen in Deutschland deutlich über dem Niveau des EU-Durchschnitts. Wir stehen aber im Wettbewerb mit den osteuropäischen Ländern und Spanien. Spanien hat bereits seine Kapazitäten in der Schweinehaltung deutlich ausgeweitet. Unterm Strich führen wir für Tiere, die wir in Deutschland verzehren, eine deutliche Verschlechterung herbei. Ein Beispiel: Bei der Entenhaltung hat man sehr früh angefangen, die Standards deutlich über das EU-Niveau zu heben. Der Verbrauch ist deutlich gestiegen; die Produktion ist allerdings ins osteuropäische Ausland abgewandert, wo mit weitaus geringeren Standards produziert wird. Das wünsche ich mir für die Schweinehaltung nicht. Denn das Tierwohl und die Produktionsbedingungen in anderen Ländern haben wir dann nicht mehr im Blick.

Frage: Hilft die Politik bei der Umstellung der heimischen Betriebe auf die neuen Regeln?

Ehlers: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat eine Hilfe von 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Noch ist völlig unklar, wie sichergestellt wird, dass das Geld auch bei den Betrieben ankommt. Ausreichen wird die Summe nicht