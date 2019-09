Frage: Frau Köpping, Herr Pistorius, Sie wollen SPD-Vorsitzende werden. Was spricht für Sie als Führungsduo?

(Nieder-)Sachsen für die SPD-Spitze Zusammen wollen sie die Sozialdemokraten aus ihrer Krise führen: Petra Köpping (61), Integrationsministerin in Sachsen, und Boris Pistorius (59), Innenminister von Niedersachsen. Ihre größte Gemeinsamkeit: die Verwurzelung im Kommunalen. Köpping war lange Bürgermeisterin von Großpösna und Landrätin im Leipziger Land, Pistorius war sechs Jahre Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück.

Köpping: Wir sind ein Ost-West-Team und stehen für eine gesamtdeutsche Politik der SPD. Boris und ich kommen aus der Kommunalpolitik, haben Politik von der Pike auf gelernt. Damit haben wir einen ganz anderen Blick auf Berlin.

Pistorius: Wir sind ideologisch nicht zu verorten, nicht links und nicht rechts, sondern einfach pragmatisch. Wir sind Sozialdemokraten durch und durch und gehen sehr lösungsorientiert an die Probleme. Wir versprechen nicht allen alles, wollen aber vieles besser machen und haben zuallererst die Menschen im Blick.

Frage: Wie erleben Sie den Auftakt des Kandidatenrennens?

Pistorius: Die Regionalkonferenzen lösen eine große Begeisterung aus. Es wird deutlich, was in dieser Partei steckt. Das gilt auch für die Kandidatinnen und Kandidaten. Da gibt es ein großes Potenzial und viel Teamgeist – bei allen Unterschieden. Das gilt es zu nutzen. Sollten wir uns am Ende in einer Stichwahl durchsetzen, würden wir die Zweitplatzierten als stellvertretende Parteivorsitzende vorschlagen.

Köpping: Ja, das stimmt. In den Regionalkonferenzen herrscht eine spürbare Aufbruchsstimmung. Dieser Wettbewerb tut der Partei unheimlich gut. Das ist ein positives Zeichen und zeigt, wie lebendig die deutsche Sozialdemokratie ist.

Frage: Sie gehören nicht zum Berliner Polit-Betrieb. Wäre das nicht ein Handicap, und fehlt es da nicht an Durchsetzungskraft in der Großen Koalition?

Pistorius: Nein. Wir wären die erste Parteispitze, die sich nicht „nur“ auf das Votum eines Parteitages stützen könnte, sondern auf das Votum der gesamten Mitgliedschaft. Das gibt dem neuen Führungsduo eine noch stärkere Legitimation und Durchsetzungskraft. Nach der Wahl zum Bundesvorsitz im Dezember reden wir noch maximal über eindreiviertel Jahre Große Koalition. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Der Haushalt für nächstes Jahr wird im Dezember bereits beschlossen sein. Der nächste Bundestagswahlkampf wird früh beginnen.

Frage: Wie ernst ist die Lage der SPD? Und wie kommt die Partei wieder aus der Krise?

Köpping: Ich glaube, in der aktuellen Phase stecken ganz viele Chancen. Wann sonst als in so einer Situation stellt man alles auf die Probe? Wir wollen die SPD wieder aus dem Tief herausholen, sie wieder stabilisieren. Es geht uns vor allem darum, nur das zu versprechen, was wir umsetzen können, und nicht, was alle hören wollen. Die SPD braucht wieder eine Zukunftsperspektive. Diese steckt in einer neuen Glaubwürdigkeit. Wir müssen jetzt wieder zusammenstehen und solidarisch sein.

Pistorius: Ein Europa der Nationalisten und Populisten braucht genauso wie dieses Deutschland eine wieder stärkere Sozialdemokratie mehr denn je. Dafür wollen wir beide uns einsetzen und arbeiten.

Frage: Werden das Kandidatenrennen und der Mitgliederentscheid zum Votum über die Große Koalition? Sind die Tage der Groko gezählt?

Pistorius: Das sind sie zwangsläufig. Es wird keine weitere Neuauflage der Großen Koalition mehr geben. Ein vorzeitiger Ausstieg aus der Groko nur aus taktischen Gründen wäre jedenfalls ein Fehler. Mitte Oktober wird es die Halbzeitbilanz geben, außerdem müssen wir schauen was noch geht: Klimaschutz, der effizient und sozial gerecht ist, keinen abhängt und Arbeitsplätze schafft und nicht vernichtet. Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und ein massives Investitionsprogramm in die Infrastruktur dieses Landes. Wir müssen die Schwarze Null infrage stellen. Was ist ein Land schon wert – ohne Schulden, aber mit kaputten Straßen, Schienen oder heruntergekommenen Schulen? Der Staat bekommt so günstig Geld wie nie, das müssen wir nutzen. Die Steuerzahler müssen wieder erkennen können, wo ihr Geld investiert wird.

Frage: Was ist heute noch der Markenkern der SPD?

Köpping: Wir stehen für Soziale Gerechtigkeit. Die SPD wird mit ihrer sozialen Kompetenz gebraucht. Im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung ist die SPD gefragter denn je.

Pistorius: Richtig. Und die SPD war immer die Partei des Aufstiegsversprechens. Beides gehört zu unserem Markenkern. Da müssen wir wieder hin. Die Bildungspolitik von Willy Brandt hat meinen Brüdern und mir erst erlaubt, Abitur zu machen.

Frage: Sollten Sie gewählt werden, wie sieht dann ihr Programm für die ersten hundert Tage aus?

Pistorius: Wir werden die Partei neu aufstellen und zusammenführen. Es geht darum, wieder für Begeisterung zu sorgen, Teil einer Partei zu sein, die dieses Land mit groß gemacht hat, die sich stark macht für alle Menschen, die unsere Unterstützung brauchen.

Köpping: Die Geschlossenheit der Partei ist ein ganz wichtiger Punkt. Die muss wiederhergestellt werden. Das wird eine der dringendsten Aufgaben sein. Der Umgang mit Andrea Nahles war ein Tiefpunkt und hat gezeigt, in welchem Zustand die Partei ist. Wir können nicht für Solidarität eintreten, wenn wir sie selber nicht leben. Das merken die Menschen.

Pistorius: Wir wollen zu einem anständigen Umgang miteinander zurückfinden. Wenn wir selbst nicht geschlossen und zuversichtlich für unsere Politik einstehen, werden wir keine Zustimmung erhalten. Es geht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen, dafür stehen wir beide.

Frage: Finanzminister Olaf Scholz stellt bereits die Große Koalition infrage, sollte es keine Einigung auf ein großes Klimaschutzpaket geben. Stellt sich die Frage nach einem vorzeitigen Ausstieg?

Köpping: Die Erwartungshaltung der Bevölkerung ist riesengroß. Es muss wirklich spürbare Veränderungen geben. Wenn es keine große Lösung mit der Union gibt, muss man wirklich überlegen, ob man in der Großen Koalition bleibt. Die Klimaschutz-Maßnahmen müssen sozial gerecht ausgestaltet werden. Deshalb geht es vor allem auch um Investitionen, die den Menschen vor Ort ihren eigenen Beitrag dazu ermöglichen.

Pistorius: Es lässt sich schnell Einigkeit darüber erzielen, was zum Klimaschutz notwendig ist. Die Konzepte aller Parteien sind aber höchst unterschiedlich. Die SPD wird besonders darauf zu achten haben, dass es keine übermäßigen Belastungen gibt und es sozial gerecht gestaltet wird. Menschen mit geringen Einkommen dürfen am Ende des Monats nicht noch weniger im Portemonnaie haben.

Frage: Die AfD hat bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg kräftig zugelegt. Wie lässt sich die Partei wirksam bekämpfen?

Köpping: Wir müssen uns mit der AfD inhaltlich auseinandersetzen und offenlegen, was dahinter steckt. Die AfD muss entlarvt und deutlich werden, dass die Rechtspopulisten der Wolf im Schafspelz sind. Es darf keine Verharmlosung und Annäherung mit der AfD in der Kommunalpolitik geben. Das Programm der AfD ist Ausgrenzung und Diskriminierung.

Pistorius: Das sehe ich genauso. Sie hat sich rasant verändert und ist heute nicht zuletzt ein Sammelbecken aller möglichen Rechtsgesinnten, einschließlich immer mehr Rechtsextremer. Wir haben die Aufgabe, dies im politischen Wettstreit klar zu machen und den Menschen Zuversicht zu vermitteln und Ängste zu nehmen. Denn Angst ist der politische Treibstoff der AfD.