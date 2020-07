Nwz-Interview Zum Us-Truppenabzug: „Vorwurf von Trump ist blanker Unsinn“

Frage: Herr Kujat, US-Präsident Donald Trump hat den Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland angeordnet. Wie bewerten Sie diese Entscheidung?

Kujat: Natürlich gibt es negative wirtschaftliche Auswirkungen. Daran hängen in Deutschland Arbeitsplätze. Das ist natürlich nicht besonders erfreulich. Wir hatten über Jahrzehnte Millionen amerikanischer Soldaten in Deutschland hatten, und daraus sind enge, wertvolle Bindungen entstanden. Das geht jetzt mehr und mehr verloren und ist sehr bedauerlich. Präsident Trump versucht hier, Deutschland vorzuführen. Es wirkt wie eine Bestrafung. Es hat schon lange Überlegungen in Washington gegeben, die Stationierung zu reduzieren. Die geostrategische Lage Deutschlands hat sich schließlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verändert. Wir sind jetzt nicht mehr Frontstaat, sondern Verbindungszone. Amerikanische Streitkräfte können in Polen und in den baltischen Staaten die Aufgabe Verteidigung des Bündnisses viel besser wahrnehmen als in Süddeutschland. Das ist auch in deutschem Interesse.