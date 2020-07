Öffentlicher Dienst: Niedersachsen bundesweit auf letzten Tabellenplätzen

Frage: Herr Zimbehl, allenthalben werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes gelobt, der in der Corona-Krise Enormes geleistet habe. Ist er beim Nachtragshaushalt des Landes vergessen worden?

Zimbehl: Leider ist das Klatschen für die Pflegekräfte, das wir zu Beginn der Krise gehört haben, in vielen Bereichen verhallt. Die Politik fängt teilweise schon wieder an zu überlegen, wie sie Personalkosten im Öffentlichen Dienst sparen kann.

Frage: Fürchten Sie, dass die sogenannte Jahresleistung von 300 Euro wieder gestrichen wird?

Zimbehl: Nein, ich sehe sie derzeit nicht gefährdet. Gleichzeitig fordern wir weiterhin die Aufstockung, und ich hoffe nach wie vor, dass dies in den nächsten Jahren gelingt.

Frage: Nach Angaben des Innenministers wird bis 2028 ein Viertel des Stammpersonals den Landesdienst verlassen. Macht das Land genug, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen?

Zimbehl: Nein, das tut es nicht, und die Erkenntnis ist für uns als Beamtenbund nicht neu. Qualifizierten Nachwuchs kann man auf zwei Wegen gewinnen. Erstens: eine angemessene Bezahlung. Und zweitens: gute Arbeitsbedingungen. Die sind in weiten Bereichen des Öffentlichen Dienstes nicht gegeben.

Frage: Das müssen Sie bitte erklären.

Zimbehl: Um ein Bild aus dem Fußball zu gebrauchen: In den unteren Besoldungsgruppen A6 oder A7 liegen wir bundesweit auf den letzten Tabellenplätzen, genauer gesagt auf Platz 15 von 16 Bundesländern und dem Bund. In den mittleren Besoldungsgruppen liegen wir nur knapp darüber. Das heißt: Niedersachsen spielt um den Klassenerhalt. Wir warten dringend auf ein Signal des Landes, dass es in die Zukunft investieren und gute Arbeitsbedingungen schaffen will.

Frage: Auf den Öffentlichen Dienst kommen weitere Aufgaben zu; ein Beispiel ist die Grundsteuerreform. Ist das mit dem Personalstamm zu leisten?

Zimbehl: Uns fehlt in der Steuerfinanzverwaltung derzeit das Personal, um die Grundsteuerreform durchsetzen zu können. Hier muss das Land deutlich nachlegen. Es drückt aber auch in anderen Bereichen, etwa bei den Polizei- und Sicherheitsbehörden, im Bildungsbereich, in der Pflege und in der Allgemeinen Verwaltung. Da muss sich niemand mehr wundern, warum die Bearbeitung des Bauantrags solange dauert.

Frage: Fürchten Sie, dass das Land die Ruhestandsgrenze von derzeit 65 Jahren infrage stellt, um ausreichend Personal vorhalten zu können?

Zimbehl: Das glaube ich nicht, und wir würden dagegen massiv angehen. Gerade die älteren Kolleginnen und Kollegen sind hoch belastet. Das Land als Arbeitgeber muss endlich mehr für das Ansehen des Öffentlichen Dienstes tun.