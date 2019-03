Oldenburg Seattle, wir haben ein Problem. Dass zwei fabrikneue Flugzeuge eines Types binnen weniger Monate abstürzen und dabei mehr als 340 Menschen sterben, kam in der Geschichte der Luftfahrt bisher sehr selten vor. Zuletzt betraf es in den späten 70ern die DC-10 des früheren Luftfahrt-Riesen McDonnell Douglas, Mitte der 50er war das erste in Serie gebaute Strahlverkehrsflugzeug der Welt, die De Havilland Comet, in einer zuvor beispiellosen Unfallserie verwickelt. Beide Maschinen wurden seinerzeit gegroundet – sprich sie erhielten zeitweise ein Startverbot.

Das gleiche Schicksal droht nun auch Boeing und dessen Verkaufsschlager 737 MAX 8. Mehr als 4600 Bestellungen konnte das US-Unternehmen mit Sitz in Seattle für die moderne Weiterentwicklung des Erfolgsmodells 737 bisher verbuchen, rund 350 Maschinen sind bereits in der Luft. Die Frage ist: Wie lange noch?

Schon nach dem Absturz einer MAX der Fluglinie Lion Air in Indonesien im Oktober vergangenen Jahres wurde Kritik am Airbus-Konkurrenten laut: Boeing hatte mit dem „MCAS“ (Maneuvering Characteristics Augmentation System) eine Software installiert, die anhand eines Sensors einen drohenden Strömungsabriss erkennen und verhindern soll, indem die Flugzeugnase automatisch nach unten getrimmt wird. Das kann zum Beispiel beim Start durchaus vorkommen und war vielen Experten zufolge ein Problem beim Absturz der Lion Air. Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass die betroffene Maschine schon vor dem Crash laut derart massive technische Probleme – unter anderem mit Geschwindigkeits- und Höhenmessern – hatte, dass sie eigentlich gar nicht erst hätte abheben dürfen.

Das Problem: Viele Piloten und auch deren Arbeitgeber wie beispielsweise die Gesellschaft „American“ wussten bis zum Lion-Air-Absturz von dem neuen MCAS-System nichts und fühlten sich uninformiert. Boeing-Chef Dennis Muilenburg wies die Vorwürfe zwar zurück – doch dass die US-Luftfahrtaufsicht FAA kurz darauf dringliche Lufttüchtigkeitsanweisungen für die 737 MAX 8 und 737 MAX 9 veröffentlichte und darin eben auf automatische MCAS-Eingriffe einging, hat einen faden Beigeschmack.

Mit dem Absturz in Äthiopien wendet sich das Blatt weiter. Obwohl die genauen Absturzursachen beider Tragödien noch nicht feststehen, macht sich in der Branche offenbar Panik breit: China (wohl auch aus politischen Gründen) und Indonesien haben Startverbote für den Typen erteilt. Sie sehen Parallelen zwischen den Unglücken, die beide kurz nach dem Start in Schwierigkeiten gerieten. Zieht die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA nach, wären die wirtschaftlichen Folgen für Fluglinien, die auf die besonders sparsame 737 MAX setzen, enorm. Auch die entsprechenden Konsequenzen für Passagiere wären massiv.

Für den Traditionshersteller könnte sich der zweite Absturz der MAX zu einer der größten Krisen der mehr 100-jährigen Firmengeschichte entwickeln – und zu einer existenzbedrohenden: Die Aktie brach am Montag bereits an der Börse ein. Vom möglichen Image-Schaden ist da noch gar nicht die Rede.