Oldenburg Im Streit um die AfD-kritischen Aussagen von Polizeipräsident Johann Kühme stehen Niedersachsens Polizeichefs geschlossen hinter ihrem Oldenburger Kollegen: In einer gemeinsamen Erklärung mit der Überschrift „Polizeischutz für die Demokratie“ haben die acht höchsten Führungskräfte der Polizei Kühmes Worte „als von unserer Verfassung abgedeckte und jederzeit zulässige Meinungsäußerung“ bezeichnet, „der wir uns vollumfänglich anschließen“. Unterzeichnet haben die Erklärung die Präsidenten aller Polizeidirektionen des Landes, die Chefs von Landeskriminalamt und Zen­traler Polizeidirektion sowie der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen.

Kühme hatte bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, er schäme sich, wenn AfD-Bundestagsabgeordnete Muslime „pauschal als Kopftuchmädchen und Messermänner bezeichnen oder die Nazi-Gräueltaten als Vogelschiss in der deutschen Geschichte verharmlosen“. Die Landtagsfraktion der AfD hatte das SPD-Mitglied Kühme daraufhin einen „Scharfmacher“ genannt. Mit einer „Kleinen Anfrage“ an die Landesregierung will die AfD zudem klären lassen, ob Kühme seine Neutralitätspflicht verletzt habe.

Die Polizeichefs befürchten nun, dass „zukünftig kritische Äußerungen gegen rechte Parolen verhindert und Führungskräfte eingeschüchtert werden sollen“. In ihrer Erklärung stemmen sie sich „gegen den Versuch, mittels einer parlamentarischen Anfrage berechtigte Kritik in der Polizei unterdrücken zu wollen“. Polizisten hätten eine „Widerspruchspflicht“.

„Personen und vor allem Politikern, die geschichtsrevisionistische Positionen vertreten und damit den Nationalsozialismus und seine Folgen zu bagatellisieren versuchen“, müsse „entschieden“ entgegen getreten werden, heißt es weiter. Die Polizeichefs begründen dies historisch: „Denn die Weimarer Republik ist nicht an ihren Gegnern gescheitert, sondern an der fehlenden Kraft ihrer Befürworter. Es gilt deshalb, die demokratische Haltung jedes Einzelnen in der Polizei zu stärken.“

