Alles zu den Wahlen am Sonntag auf NWZonline

Oldenburg Selten waren Landtagswahlen so spannend: Zahlen, Analysen und Berichte vom großen Wahlsonntag in Sachsen und Brandenburg lesen Sie aktuell auf www.NWZonline.de oder in der NWZ-Nachrichten-App. Bereits ab 12 Uhr am Sonntag sehen Sie im Liveblog aktuelle Eindrücke von der Stimmabgabe in den beiden Bundesländern. Bis in die Nacht zu Montag hinein informieren wir Sie an dieser Stelle live über Prognosen, Hochrechnungen, Sitzverteilungen und Reaktionen aus den Parteien.

Wenn die Wahlen am Nachmittag in die heiße Phase gehen, melden sich Chefredakteur Lars Reckermann und Nachrichtenchef Alexander Will aktuell im Video. Gegen 16.30 Uhr geben sie ihre Prognosen zum Wahlabend ab. Inwiefern sie richtiggelegen haben, werden sie in einem zweiten Video gegen 18.30 Uhr analysieren.

Noch am Abend wird Alexander Will die Ergebnisse in Sachsen und Brandenburg in Analysen auf www.NWZonline.de auswerten. Berichte zu den neuen Machtverhältnissen runden die Berichterstattung am Sonntagabend ab.

Liveblog am Sonntag unter www.nwzonline.de Hintergründe zu den Wahlen unter /will-macht-ostdeutschland www.nwzonline.de/will-macht-ostdeutschland